Terni, post dissesto: primi sì dei creditori. Bandecchi ringrazia Masselli e attacca l’Osl

di S.F.

Il Comune di Terni – o meglio, la parte politica – vs l’Organo straordinario di liquidazione, la sfida sul dissesto finanziario prosegue. Sì, perché al netto delle dimissioni del sindaco Stefano Bandecchi è stato il principale argomento di giornata per via della III commissione iniziata alle 8.30 e il successivo confronto in aula. D’altronde si discuteva un atto fondamentale su questo fronte, vale a dire la presa d’atto della situazione debitoria che resta in mano all’Ente con maxi variazione di bilancio da 42 milioni per permettere il pagamento dei creditori che accetteranno il 70%. La sensazione è che ci potrebbero essere strascichi anche di altro tipo.

POST DISSESTO, COMUNE PRINCIPALE CREDITORE. LA VARIAZIONE DA 42 MILIONI

OLTRE 230 CREDITORI ANCORA IN BALLO: LE CIFRE

Primi sì dei creditori

Alle 8.40 di lunedì il via in III commissione – venerdì c’era stato il rinvio a causa del ko di AP nella votazione – con una breve esposizione dell’assessore Michela Bordoni e la delucidazione tecnica della dirigente alle attività finanziarie Grazia Marcucci: «Un atto importante per i debiti che ci ritornano. Consentirà la variazione affinché i creditori possano addivenire all’accordo». A pungolare sull’argomento ci hanno pensato Francesco Filipponi (PD), Marco Celestino Cecconi (FdI) e Valdimiro Orsini (Terni Masselli sindaco) con una serie di domande sullo sviluppo della situazione. In primis conoscere i tempi entro i quali saranno saldati i numerosi creditori coinvolti. Tralasciando le questioni tecniche, la Marcucci ha specificato in commissione che «sono già stati svolti diversi colloqui con diverse disponibilità di accettazione pervenute».

POST DISSESTO, BANDECCHI: «I SOLDI MANCANO ANCORA» – VIDEO

L’OSL APPROVA IL RENDICONTO E SALUTA: LE CIFRE

L’Agenzia delle entrate

Ed i 12 milioni accantonati per i contenziosi? «Saranno poi vagliati dall’ufficio per valutare il presumibile grado di soccombenza». In qualche caso c’è già la certezza della cessata materia del contendere. Infine un cenno sulle tempistiche: «La variazione potrà permettere l’eventuale perfezionamento per i pagamenti. I tempi saranno quelli tecnici per la sottoscrizione degli accordi, molto brevi ci auguriamo». In più c’è anche il nodo legato ai residui e l’ulteriore aggiornamento da fare per la reale esigibilità di un bel po’ di soldi: «La massa più sostanziosa attiene a proventi del codice della strada. L’istruttoria dell’Agenzia delle entrate non è ancora conclusa». Partita complessa. I crediti delle pubbliche amministrazioni? Il 95% riguardano la Provincia. Sul fronte riscossione è intervenuta anche la Bordoni: «Da mesi lavoriamo su ogni ruolo con l’Agenzia delle entrate e gli agenti per elaborare un piano. E capire quali sono ancora riscuotibili». Poi si vota e c’è il via libera alla presa d’atto con cinque favorevoli, un contrario e due astenuti. Due ore dopo sarà il sindaco Stefano Bandecchi a metterci il carico. Non il primo.

BILANCIO 2023, IL PRE-CONSUNTIVO: RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DA 79 MILIONI

SETTEMBRE 2023, REBUS RUOLI RISCOSSIONE: L’AFFIDAMENTO AD ICA PER IL CHECK

Il consiglio ed i residui

Si cambia scenario. Il leitmotiv resta lo stesso: «Si prende atto della chiusura del dissesto e della gestione Osl. Va fatta una riflessione, ci saranno situazioni finanziarie – le parole di Orsini – di criticità nonostante la chiusura del dissesto. La gestione dell’Osl è stata ‘morbida’, operazioni non fatte. A Terni ci sono addirittura residui del 2005-2006 per le sanzioni al CdS. La città non si può permettere un secondo dissesto». Francesco Maria Ferranti (FI) ha chiesto la revisione delle aliquote comunali considerando la chiusura del dissesto, poi il commento più tecnico dell’ex assessore al bilancio Orlando Masselli (FdI): «La cassa del dissesto viene rimessa nelle mani del Comune, c’è la riunione delle contabilità. E il debito accumulato dal 2018 è di poco più di un milione, coperto. Ricordo che il Comune nel 2023 ha chiuso con numeri eccezionali – il riferimento è al presunto risultato di amministrazione, deliberato giovedì – e l’attività di riscossione rispetto alla spesa è stata condotta in modo sufficientemente diligente. Mi auguro che i creditori accettino tutti». Tocca a Bandecchi ed i toni diventano un po’ diversi.

Osl e aziende nel mirino. Il grazie a Masselli

Il sindaco già in passato aveva attaccato l’Organo straordinario di liquidazione. E oggi è tornato alla carica: «Alle aziende che devono avere i soldi dico che molte da troppo tempo lavoravano con noi, li invito a fare una riflessione su perché fosse così. Non è detto che non accettando il pagamento avranno ugualmente i soldi. I dissesti vanno e vengono, l’Osl ha rubato 1,5 milioni di euro – citiamo testualmente, ndr – e ha fatto un lavoro da schifo. Il prefetto ci ha scritto che dovremmo avere 23 milioni di euro. Sono inesigibili con debiti del 2006-2007. Non possono essere più chiesti. Daremo i pacchettini di multe e tasse non pagate inesigibili a quei creditori che vorranno il 100%. Non andremo in crisi, ma semmai ‘solo’ nuovamente in dissesto e gestirò l’ordinario. Da imprenditore – il pensiero – ho capito che il dissesto è una grande opportunità, si ricomincia daccapo. Non ho mai promesso una immediata diminuzione delle tasse, mi auguro di poterlo fare ma dovrò aumentare il Pil di questa città. Spero di non arrivare al peggio». Poi il ringraziamento a Masselli: «Molti soldi erano già in cassa e il vostro lavoro è stato in gran parte buono. Non l’Osl. Loro devono andare a fare i ‘peracottari’, il Viminale controlli. L’esponente FdI replicherà dopo: «Il sindaco mi ha detto che avevo ragione sulle cose che avevo detto. Poi gli strilli dell’assessore Bordoni (la critica all’intervento dell’assessore, ndr). Esigibilità? Ci siamo basati sugli atti». Clima più pacato e altri grazie del sindaco per Ferranti e Orsini: «Ciò che dicono è condivisibile». In ogni caso è in arrivo un riaccertamento straordinario dei residui – di mezzo una sentenza della Corte dei conti Marche – sulla scia di ciò che è accaduto nel maggio 2023. L’approvazione arriva con 21 favorevoli e 12 astenuti.

Dimissione Bandecchi, Proietti Trotti: «Chiamato alla coerenza»

Sul tema dimissioni interviene invece il consigliere Elena Proietti Trotti: «Per la prima volta dal 31 maggio dello scorso anno mi sono trovata pienamente d’accordo con il sindaco quando ha annunciato le sue dimissioni, ricordo, irrevocabili. Certo, poi il giorno successivo lo stesso sindaco ha fornito ben quattro diverse versioni della soluzione di questa crisi che lui stesso aveva aperto, facendo intravedere che forse le sue dimissioni così irrevocabili come roboantemente annunciato magari non lo fossero. Ma io, per una volta, voglio credere alla buona fede del sindaco, immedesimandomi in Lei quando ha dichiarato di voler lasciare, ricordo ancora una volta, definitivamente il suo incarico. Mi voglio immedesimare in colui che ha sempre detto di essere diverso e di voler essere con il popolo contro i potenti. E che, invece, ha visto tentativi di occupazione delle poltrone delle società partecipate, addirittura con ormai ex segretari provinciali di partito, con responsabili provinciali dei giovani – possiamo dire che iniziano presto con la partitocrazia – o con dirigenti scolastici con l’unico requisito di avere la tessera di partito, con scene neppure paragonabili a quelle della peggior prima repubblica; che ha visto crescere malumori tra i suoi per il solo fatto di aver nominato in giunta una persona esterna, anziché cooptare qualche consigliere comunale in cerca di una più alta retribuzione; che ha visto moltiplicarsi i costi dei gettoni di presenza dei consiglieri per un numero spropositato di commissioni fatte anche solo per pochi minuti; che ha visto discussioni feroci con la stampa di esponenti del suo partito o amministratori al fine di intimidire i giornalisti riottosi ad una retorica unica di propaganda; che ha visto avvertimenti, insulti e minacce di utilizzo di dossieraggi per ingenerare un clima di tensione e delazione tipico di altri regimi; che ha visto un escalation di comportamenti di comprimari rivolti solo ad accrescere il valore dei propri servigi alla corte del padrone; che ha visto i suoi fedeli vantarsi di soldi dati in beneficienza al solo fine di propaganda; che ha visto sfruttare situazioni di disagio per soli fini di consenso; che ha visto suggerimenti dei propri collaboratori politici nell’emissione di ordinanze sbagliate e sistematicamente impugnate; che ha visto provvedimenti ed atti dei propri assessori tra loro in contraddizione con goffi tentativi di primeggiare tra di loro; che ha visto continue smentite e dietrofront in azioni e dichiarazioni anche su tematiche fondamentali per la città; che ha visto lotte intestine per meri interessi personali e formarsi nel partito correnti con i rispettivi leader nel volgere di pochi mesi con fuoriuscite di esponenti importanti ovvero defenestrazioni operate proprio da quei comprimari divenuti leader di corrente che vogliono imporre la propria linea per i propri tornaconti anche sopra la sua testa; che ha viso miseramente fallire il congresso nazionale nei numeri e nei contenuti, nonostante fosse stato organizzato proprio nella città di cui lei è sindaco, con grande dispendio di denaro e tra gigantografie di qualche personaggio in cerca di autore che lei ha fatto prontamente rimuovere. E di fronte a tutto ciò, spero per la stessa dignità del sindaco, non potrà di sicuro essere sufficiente a fargli cambiare idea la letterina sottoscritta da tanti di coloro che lui stesso ha definito in una trasmissione, se ben ricordo, come inopportuni, disoccupati in cerca di stipendio. E di fronte a tutto ciò, spero per la stessa dignità del sindaco, non potrà di sicuro essere sufficiente a fargli cambiare idea la vicinanza di qualcuno che incontra per strada perché le assicuro, signor sindaco, che di persone per strada ne incontriamo talmente tante anche noi, ma che ci dicono di non poterne più di questa situazione. E di fronte a tutto ciò non venga ad annoiarci con discorsi contorti in cui cerca di dimostrare l’indimostrabile, in cui cerca di giustificare l’ingiustificabile, in cui magari parla di assunzione di responsabilità nel ritirare le dimissione di fronte ad una irresponsabilità dilagante, in cui magari rivendica di voler essere lei ad assumere le decisioni, revocando le dimissioni, quando ormai è palese che altri le dettano l’agenda politica, o addirittura in cui dice che le mele marce hanno abbandonato il partito o sono state messe alla porta e che quindi ora può finalmente andare avanti, perché semplicemente tutto questo nei fatti non è vero e che sono stati solo persi pezzi di partito, come sempre, per interessi o questioni personali o che sia sufficiente un rimpastino di giunta vecchia maniera per far ripartire tutto, come se fino ad ora si fosse solo scherzato. E allora, signor sindaco, a questo punto lei è a un bivio: può scegliere se essere coerente e confermare le sue dimissioni, o invece essere esattamente come quelli che ha sempre dichiarato di disprezzare e cambiare idea; può scegliere se mantenere le promesse, o disattendere le aspirazioni di chi l’ha votata mandando avanti un qualcosa che almeno a livello locale si è già rivelato del tutto contrario alle aspettative; può scegliere se continuare ad incollare i suoi fedeli alle loro poltrone; può scegliere se avallare l’utilizzo delle regole istituzionali per regolamenti di conti interni legati agli interessi di qualcuno ovvero porre fine allo scempio delle istituzioni e dei luoghi istituzionali; può scegliere se sia ancora lei a dettare la linea politica o sia qualcun altro a farlo per lei; può scegliere se comportarsi come tutti i potenti di turno che lei, sempre a parole ha disdegnato, oppure può scegliere di avere un sussulto di dignità, perché – conclude – per far paura ai potenti, come vorrebbe fare lei, occorre essere coerenti e, soprattutto, essere alle proprie parole conseguenti».