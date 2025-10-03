di S.F.

Rinforzi per il Comune a Terni. Venerdì è arrivata la firma sulle assunzioni – sia a tempo indeterminato che non, i posti erano quasi 20 in tutto – degli istruttori amministrativi-contabili a partire da lunedì 6 ottobre. Non l’unica novità a palazzo Spada nell’ambito del personale.

In sostanza c’è il via libera sull’ingresso effettivo dal 6 ottobre per un bel po’ di nuovi dipendenti. Alcuni a tempo indeterminato (4), i restanti a tempo determinato con ‘scadenza’ diversa (si arriva fino ai 22 mesi al massimo): la dirigente ad interim al personale, Grazia Marcucci, ha ora firmato l’assunzione dopo gli adempimenti perfezionati dall’ufficio concorsi. La spesa per il periodo ottobre-dicembre 2025 è di oltre 140 mila euro.

C’è poi la procedurà di mobilità volontaria compensativa – interscambio – tra due dipendenti a tempo pieno ed indeterminato tra il Comune di Terni e quello di Narni. Si tratta di istruttori di vigilanza che, d’accordo nel trasferimento, faranno il percorso inverso. La richiesta da entrambe le parti c’era stata il 16 settembre e ora si chiude. In questo avrà validità da mercoledì 8 ottobre. Le amministraziono «si cedono reciprocamente le rispettive posizioni contrattuali di ‘datore di lavoro’ dei dipendenti che, sottoscrivendo il medesimo contratto, accettano la relativa cessione». Movimenti costanti.