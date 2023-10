Comune Terni, rinforzi per il Pnrr: Cecilia e Germani in azione per 133 mila euro

di S.F.

Un impegno di spesa di 133 mila euro. È quello firmato dal dirigente alle risorse umane Claudio Carbone per due rinforzi – uno in realtà era già attivo, ma ora è cambiato l’inquadramento – utili allo sviluppo del Pnrr in salsa ternana: in campo da settembre ci sono Andrea Cecilia e Alice Germani.

PNRR, IL MAXI PROGETTO PER CESI

PNRR, L’ASILO NIDO DI CAMPOMAGGIORE

Il motivo: Cesi e Campomaggiore

I fondi arrivano dai quadri economici approvati rispettivamente per il nuovo asilo nido di Campomaggiore (poco meno di 69 mila euro) e l’operazione per il borgo di Cesi (107 mila euro), in entrambi i casi utili al reclutamento di personale. C’è dunque l’assunzione a tempo pieno e determinato di un funzionario tecnico di categoria D fino al 31 agosto 2025 per il primo progetto e di un’istruttore geometra fino all’agosto 2026: si tratta dei già citati Cecilia (l’architetto è già impegnato in Comune dal 2009 come istruttore tecnico, per lui c’è il passaggio di categoria) e Germani, già posizionati nelle specifiche graduatorie concorsuali del 2022. C’è da correre sul Pnrr.