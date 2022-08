Comune Terni vs Unicredit, nuovo atto: missiva da viale Parioli

di S.F.

«Sarà data immediata esecuzione alla decisione della Corte dei Conti, subito dopo il periodo feriale». Poche righe ma decise. Partite da viale Parioli a Roma: il Comune di Terni martedì ha ricevuto una missiva da parte dello studio legale a guida Mario Sanino, per conto di Unicredit. L’input è per il primo cittadino Leonardo Latini e l’ufficio legale di palazzo Spada. A cosa fa riferimento? All’ormai ‘famosa’ sentenza 41 del 9 giugno 2022, già appellata dall’ente lo scorso 15 luglio. Di mezzo c’è la partita per l’anticipazione di tesoreria 2017.

L’OSL ‘CONGELA’ LA PRATICA IN ATTESA DELL’APPELLO

NUOVO SCONTRO IN CONSIGLIO COMUNALE

Cosa aveva detto la sentenza

Passo indietro. Cosa aveva deciso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale? In sostanza aveva condannato Unicredit a restituire al Comune solo 370.923 euro – vale a dire gli interessi non dovuti sulle anticipazioni di tesoreria – rispetto alla richiesta di palazzo Spada per quasi 13,7 milioni di euro. Per il resto il ricorso del Comune fu rigettato. Ora nuova puntata.