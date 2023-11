Comunità energetiche, Confapi Terni: «Pronti accanto alle imprese»

di Confapi Terni

La Commissione Europea ha finalmente dato il via libera al decreto del Mase sulle vomunità energetiche rinnovabili. Confapi Terni, che ha sempre sostenuto la cultura dell’efficientamento energetico per le aziende associate, ha da subito promosso lo sviluppo delle comunità energetiche, incentivando la creazione delle stesse e realizzando dei progetti con aziende che prevedono la formazione di diverse comunità con oltre 1.000 KW di impianti a fonti rinnovabili.

Confapi ha seguito da vicino lo sviluppo dell’iter che per troppo tempo ha bloccato l’uscita del decreto, cercando di operare nelle sedi opportune per dare seguito ai progetti realizzati e quelli in cantiere. Ora le comunità energetiche possono diventare realtà, rendendo protagonisti le aziende, i cittadini e il territorio per un migliore efficientamento energetico con lo sviluppo delle rinnovabili, assicurando a tutti i soggetti coinvolti i benefici economici che ne derivano.

Il piano di aiuti italiano prevede lo stanziamento di 5,7 miliardi di euro, attraverso il Pnrr, per sostenere l’autoproduzione e lo sviluppo delle rinnovabili. Il decreto Italia sarà incentrato su due misure, una tariffa incentivante sull’energia prodotta e condivisa ed un contributo a fondo perduto. La potenza dei singoli impianti della Cer non può superare il MW.

Confapi Terni, in partnership con Seci ed il gruppo Free Luce & Gas (con la propria rete di imprese ‘0 KW’) è in grado di supportare tutti i soggetti interessati ad implementare il progetto delle comunità energetiche, potendo assicurare la collaborazione di importanti istituti di credito che forniscono ampie garanzie ed avendo sistemi informatici e gestionali dedicati al supporto della gestione delle attività.

Ci teniamo anche a sottolineare la preziosa collaborazione garantita sul territorio ternano dalla società che assicura il servizio delle distribuzione di energia elettrica, Terni Distribuzione Energia. I progetti sono pronti a partire ed altri ne nasceranno, noi siamo pronti e siamo a disposizione di tutte le aziende interessate a conoscere le opportunità delle comunità energetiche.