Coniugi umbri morti in Germania travolti da un treno

La tragedia risale alla mattina dello scorso 27 dicembre e a riportarla è l’edizione odierna de Il Corriere dell’Umbria in un pezzo a firma di Alessandro Antonini. Due coniugi umbri residenti da tempo all’estero – lui 45enne della zona di Todi e lei 38enne di Perugia – sono morti in Germania, nei pressi di Colonia, dopo essere stati travolti da un treno in transito. La prima ipotesi delle autorità tedesche è quella del gesto volontario.

La ricostruzione

Il sito web tedesco t-online.de riporta che «l’incidente è avvenuto tra Kerpen-Horrem e Colonia-Ehrenfeld, nei pressi della stazione ferroviaria nel quartiere Frechen di Königsdorf. L’autista del treno da Aquisgrana a Colonia, come riferito dal portavoce della polizia, ha visto le due persone camminare mano nella mano sui binari del treno poco prima della collisione. Al momento i funzionari ipotizzano il gesto volontario». L’accaduto, segnalato ai familiari dei due umbri solo alcuni giorni dopo il fatto, è stato portato all’attenzione anche della procura di Perugia e della polizia di Stato.