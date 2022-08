Controlli e denunce a raffica nel Ternano. Nei guai anche titolare di un locale a Piediluco

Durante lo scorso fine settimana i carabinieri del comando provinciale di Terni hanno eseguito una serie di servizi coordinati di controllo del territorio e delle attività pubbliche. Di seguito il bilancio diffuso dall’Arma ternana.

Titolare di un locale denunciato a Piediluco

A Piediluco i militari della Compagnia di Terni, insieme ai colleghi del Nucleo ispettorato del lavoro e del Nas, hanno controllato una discoteca-bar del posto. Al termine degli accertamenti – riferisce la nota dell’Arma – «è stato denunciato in stato di libertà il titolare per accertate violazioni in materia dello statuto dei lavoratori; inoltre è stata elevata una sanzione amministrativa per omissioni in materia di autocontrollo Haccp».

I numeri dei controlli. Due denunce per guida in stato di ebbrezza

Nel corso del servizio, proseguito su tutto il territorio ternano, sono state controllate in tutto 438 persone, 36 detenuti agli arresti domiciliari, 280 automezzi, altri 4 esercizi pubblici. Sono state effettuate alcune perquisizioni di cui una con esito positivo, sono stati sequestrati 5 autoveicoli e ritirate 9 patenti di guida per varie violazioni al Codice della Strada, sono state elevate 22 sanzioni amministrative per una cifra totale di poco superiore ai 6 mila euro. Due le denunce a piede libero: un giovane di Stroncone e un uomo di Terni, entrambi trovati alla guida con tassi alcolemici superiori del doppio al limite consentito. Sono stati poi segnalati in prefettura un giovane ucraino, trovato in possesso di uno spinello di hashish, e altre sette persone per fatti analoghi.

Botte all’ingresso della discoteca

«A Montecastrilli – prosegue la nota del comando provinciale di Terni dei carabinieri – personale del locale comando stazione, impiegato in un servizio finalizzato al controllo del territorio per eventi serali e notturni, è intervenuto all’ingresso di una discoteca del posto per una lite in atto tra due giovani, un ternano e un narnese, a seguito della quale uno dei due ha causato al coetaneo una ferita lacero contusa all’arcata orbitaria sinistra, con successiva prognosi inferiore ai 10 giorni».

Narnese evaso ad Amelia: denunciato

Ad Amelia i militari del comando stazione hanno denunciato per ‘evasione’ un cittadino narnese sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo si era allontanato dal luogo dove era ristretto intorno alle ore 22 ed è stato rintracciato alle 23.30 nella frazione di Montecampano di Amelia. Infine a Fabro i militari locali hanno denunciato un uomo di Città della Pieve per guida in stato di ebbrezza alcolica.