Controlli lungo la Apecchiese: serie di sanzioni a motociclisti per la velocità

Motociclisti nel mirino – oltre venti ne sono stati fermati – nei controlli di domenica effettuati dalla polizia Municipale di Città di Castello lungo la Sr Apecchiese, in questo periodo particolarmente frequentata dai centauri e da coloro diretti verso l’Adriatico. Due pattuglie sono entrate in azione nel corso della mattinata con check tramite telelaser: sono state elevate quattro sanzioni per la velocità non adeguata. I servizi sono stati predisposti dalla comandante Joselito Orlando e dal vice Graziano Fiorucci in sinergia con le forze dell’ordine.

Condividi questo articolo su