Mentre una coppia di Siena veniva rapinata nel perugino, nel senese un perugino di 74 anni ha provocato il panico sulla Siena-Bettolle imboccandola contromano finché non si è scontrato con un’altra auto, con un frontale. Per fortuna non ci sono state ferite gravi per le persone coinvolte. A fermarlo i carabinieri all’altezza di Castelnuovo Berardenga.

