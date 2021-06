Coppia di anziani rapinata e picchiata con pala e ascia

Scene da ‘Arancia meccanica’ giovedì sera a Foligno: due anziani coniugi, entrambi con disabilità, sono stati rapinati e picchiati nella loro casa di campagna, a Scafali.

Sorpresi nel salone

I due 80enni erano nel salone di casa a guardare la tv quando è arrivata la coppia di rapinatori – a quanto pare un uomo e una donna – armati di una pala e di una accetta. Hanno colpito ripetutamente l’uomo, che ha tentato una timida reazione. Poi hanno rubato quello che c’era da rubare e sono fuggiti via. Di poco conto il bottino. La notizia è sul Corriere dell’Umbria.

I soccorsi e le indagini

Diverse contusioni per l’uomo, alle braccia e alle gambe, mentre per la consorte è caduta mentre correva per chiedere aiuto, dopo che i due erano andati via. Soccorsa dall’ambulanza del 118, è stata portata in ospedale, al San Giovanni Battista. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Foligno, guidati dal maggiore Alessandro Pericoli Ridolfini.