Corciano, non gli cambiano l’acquisto e minaccia la commessa con un piede di porco

Gli agenti della squadra Volante di Perugia sono intervenuti in un centro commerciale di Corciano a seguito di una segnalazione per la presenza di un uomo esagitato. Quest’ultimo – 69 anni e con precedenti di polizia – stava chiedendo indietro la somma precedentemente spesa per l’acquisto di un prodotto rivelatosi difettoso. Alla risposta della commesa sull’impossibilità di accontentare la richiesta, ma che avrebbe potuto ricevere un buono spesa o la sostituzione dell’oggetto, l’uomo lo ha lanciato fra gli scaffali, urlando contro l’addetta.

La denuncia per danneggiamento e minacce

A quel punto la commessa ha cercato in tutti i modi di calmare l’uomo ma lui si è diretto verso uno scaffale e, dopo aver preso in mano un piede di porco, è tornato a minacciarla colpendo violentemente un espositore di prodotti ed il bancone della reception. Dopo la ‘sfuriata’, il 69enne ha lasciato cadere a terra il piede di porco e si è recato verso l’uscita dove è stato bloccato dagli agenti della polizia di Stato. Effettuati tutti i controlli, relativi anche alle immagini del sistema di videosorveglianza dell’esercizio commerciale, gli agenti hanno denunciato l’uomo per danneggiamento e minacce.