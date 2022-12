Cospea: si schianta con l’auto contro cartelli e muro e fugge a piedi

Incidente stradale autonomo nella prima serata di giovedì all’altezza della curva fra via Alfonsine e via Narni, nel quartiere di Cospea. Il conducente di una Fiat Croma che procedeva in direzione Narni, ne ha perso il controllo finendo per sbandare e quindi impattando contro la segnaletica e un manufatto che si trova a lato della carreggiata. L’uomo – potrebbe trattarsi di un cittadino straniero di circa 60 anni – non avrebbe riportato conseguenze serie, visto che è sceso dall’auto e si è allontanato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Sul posto, per i rilievi e avviare le indagini, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura. In corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l’accaduto e le eventuali responsabilità.

