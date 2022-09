Costi più alti, carrelli più vuoti: l’inflazione batte sui supermercati

di G.R.

Alleggerire il carrello della spesa. Questa l’unica soluzione per le famiglie di fronte al vertiginoso aumento dei prezzi di beni alimentari di primo consumo che riguarda 9 prodotti su 10. Nei giorni scorsi La Repubblica aveva esaminato la nuova fiammata dell’inflazione: in Italia era salito del 9,7% il costo del carrello della spesa tracciando un record dal 1984 ad oggi.

In Umbria

Non è da meno la situazione nella nostra regione come raccontato da Il Messaggero Umbria che ha registrato anche aumenti superiori al 50%. I beni che hanno visto un rialzo più importante sono la farina (50,5%), il salmone (44,7%) e alcune verdure come cetrioli (52,7%), insalata (48,4%) e le melanzane (43,2%). In totale, tra Terni e Perugia, da agosto 2021 a luglio 2022 costano di più ben 40 prodotti su 44. Lo spauracchio principale riguarda il latte che secondo Federconsumatori entro fine anno potrebbe costare anche 2 euro al litro.

Il consumatore

Le famiglie sono costrette a rivedere le proprie abitudini di consumo e spesso anche a fare delle rinunce. Un’indagine condotta a livello nazionale prospetta tagli alla spesa quotidiana alimentare per una famiglia ogni due. Cala anche la qualità dei prodotti selezionati con il 15% di persone che si orienta verso quelli low cost. Coldiretti spiega: «Nel primo semestre del 2022 le famiglie hanno speso il 3,1% in più per l’alimentare ma per acquistare il 3% di prodotti in meno».