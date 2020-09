Covid, 11 nuovi casi: ricoveri (+4) sono 41

Undici nuovi positivi al Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 9.09 di lunedì 28 settembre. I guariti, nello stesso arco temporale, sono 4 per un totale che arriva a 1.787. Fermi ad 85 i decessi con Covid. In base a tali numeri, gli attuali positivi salgono a 513 (+7). Dall’inizio dell’epidemia, in Umbria, sono state registrate 2.385 positività, numero che comprende guarigioni e decessi. Relativamente pochi – con la domenica di mezzo – i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 601 per un totale di 200.751 test.

I nuovi casi e le guarigioni

Gli 11 nuovi casi sono attribuiti ai seguenti territori: Bastia Umbra (1), Foligno (2), Perugia (2), Spoleto (3), Terni (3). Le guarigioni invece riguardano Città di Castello (1), fuori regione (1), Gubbio (1), Passignano sul Trasimeno (1).

Ricoveri e isolamenti

Le persone positive attualmente ricoverati negli ospedali umbri sono 41 (+5). All’ospedale di Perugia ci sono 20 (+4) pazienti Covid+, uno (invariato) dei quali in terapia intensiva. Al ‘Santa Maria’ di Terni i ricoveri Covid sono 19 (+1), due (invariato) dei quali in intensiva. A Città di Castello sono 2 (invariato) le persone positive ricoverate. In isolamento ci sono 1.869 (-152) persone ed hanno sin qui lasciato la misura in 43.127 (+310).

Gli attuali positivi

I casi attuali di coronavirus sono così attribuiti dalla Regione Umbria: Perugia 118, Terni 104, fuori regione 54, Spoleto 25, Bastia Umbra 24, Foligno 21, Assisi 16, Città di Castello 13, Sellano 11, Orvieto e Narni 10, Corciano e Amelia 8, Norcia 7, San Giustino e Collazzone 6, Todi 5, Umbertide, Sigillo, Gubbio, Città della Pieve, Citerna e Cannara 4, Stroncone, Gualdo Tadino, Massa Martana, Bevagna e Attigliano 3, Spello, San Gemini, Nocera Umbra, Sant’Anatolia di Narco, Magione, Gualdo Cattaneo 2, Trevi, Torgiano, San Venanzo, Pietralunga, Passignano sul Trasimeno, Deruta, Ferentillo, Giano dell’Umbria, Guardea, Montecastrilli, Montecchio, Panicale, Acquasparta, Alviano, Cascia e Castel Ritaldi 1.