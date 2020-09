Terni: «Metti la mascherina». E lui gli dà una testata

Violenza pura e folle quella che si è consumata nel primo pomeriggio di lunedì all’interno dell’Ipercoop di Gabelletta, a Terni. Un uomo di circa 60 anni, cliente del supermercato, è stato colpito al volto con una violenta testata da un soggetto poi fuggito a piedi. Secondo quanto appreso, quest’ultimo sarebbe entrato nello store senza mascherina e per questo il personale lo ha invitato ad indossarla. Lo stesso ha fatto il cliente 60enne e, per tutta risposta, ha ricevuto in cambio una testata in pieno volto. Sanguinante ma cosciente, è stato soccorso dai presenti che hanno prestato le prime cure e lo hanno aiutato a ‘riprendersi’ dal brutto episodio. Successivamente si è recato autonomamente al pronto soccorso. Sull’accaduto sono in corso indagini a tappeto da parte delle forze dell’ordine – sul posto sono intervenuti i carabinieri -, volte a risalire all’identità dell’uomo che ha messo in atto il gesto violento che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti e gravi. La immagini delle telecamere presenti in zona potrebbero ‘blindare’, in tal senso, le testimonianze di chi ha assistito al fatto.

