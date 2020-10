Covid, 136 nuovi casi e 9 ricoveri in più

Sono 136 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria: l’aggiornamento è alle ore 11.53 di martedì 13 ottobre. I tamponi eseguiti nello stesso arco temporale sono stati 3.035 (totale 236.287) per un un tasso di positività del 4,48%. I guariti risultano essere 15 (totale 2.022) mentre i decessi di persone positive restano fermi a 90. In base a tali dati, gli attuali positivi salgono a 1.496 (+121). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 3.608 positività (+136).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 11.53 di martedì risultano ricoverate, in Umbria, 79 (+9) persone positive al virus – numero più alto dal 30 aprile scorso (wrano 84) – di cui 11 (+2) in terapia intensiva. Di queste: 28 (+2) all’ospedale di Perugia (6, +1, in intensiva); 26 (+2) all’ospedale di Terni (5, +1, in intensiva); 16 (+4) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva); 9 (+1) all’ospedale di Foligno (nessuno in intensiva). Le persone in isolamento sono 3.785 (+332) mentre sono usciti dalla misura in 48.405 (+291).

I nuovi casi e le guarigioni

I 136 nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Umbria, sono attribuiti ai territori di Arrone (1), Assisi (2), Bastia Umbra (4), Città di Castello (2), Collazzone (2), Corciano (5), Deruta (1), Foligno (1), fuori regione (8), Gubbio (1), Magione (4), Marsciano (3), Montecastrilli (1), Narni (8), Passignano sul Trasimeno (13), Penna in Teverina (1, torna Covid+), Perugia (29), Preci (1), San Gemini (5), San Giustino (1), Spoleto (12), Terni (23), Tuoro sul Trasimeno (5), Umbertide (5) Valfabbrica (4). I guariti – 15 – sono invece attribuiti a Città di Castello (1), Corciano (2), Foligno (1), fuori regione (2), Gubbio (1), Norcia (1), Perugia (3), Sant’Anatolia di Narco (1), Sellano (1), Spello (1), Spoleto (1).

I casi attuali

Le positività in corso riguardano i territori di Perugia (412), Terni (170), fuori regione (125), Bastia Umbra (77), Assisi (62), Foligno, Corciano (59), Magione (52), Passignano sul Trasimeno (47), Spoleto (40), Narni (36), San Gemini, Gubbio (30), Tuoro sul Trasimeno (27), Città di Castello (23), Panicale (18), Gualdo Tadino (17), Umbertide (14), Deruta (13), Valfabbrica (12), San Giustino, Gualdo Cattaneo (10), Citerna (9), Todi, Orvieto, Fossato di Vico (8), Bettona (7), Spello, Sellano (6), Trevi, Sigillo, Collazzone, Castiglione del Lago (5), Stroncone, Arrone, Amelia (4), San Venanzo, Preci, Polino, Giano dell’Umbria, Città della Pieve, Castel Viscardo, Bevagna (3), Piegaro, Nocera Umbra, Montefalco, Montefranco, Montecchio, Montecastrilli, Massa Martana, Cannara (2), Torgiano, Sant’Anatolia di Narco, Penna in Teverina, Monte Castello di Vibio, Lugnano in Teverina, Guardea, Ferentillo, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Attigliano, Acquasparta e Alviano (1).

