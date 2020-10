Nuovo Dpcm, locali e associazioni: «Difficile ma stringiamo i denti»

di Alice Tombesi

Stretta sulla movida, considerata dal Governo tra i principali vettori di contagio. L’approvazione del nuovo decreto della presidenza del Consiglio dei ministri (QUI TESTO E ALLEGATI), passato al vaglio del Comitato tecnico scientifico e delle Regioni, arriva in piena notte. Al loro risveglio, i proprietari dei locali (pub, ristoranti ma anche bar), dove scorre la vita notturna, si trovano a dover fare i conti con i nuovi provvedimenti. Abolita la vendita di alcolici d’asporto dopo le ore 21 e, allo stesso orario, dovranno abbassare le saracinesche anche tutti quei locali che non hanno tavolini. Per chi ha la possibilità di far sedere i clienti al tavolo, la chiusura sarà posticipata alle ore 24. Vietata la sosta davanti ai locali per evitare assembramenti. Misure messe in atto dal Governo a fronte di un forte rialzo dei contagi in tutta Italia e che vanno a colpire per prime quelle attività e luoghi dove il contatto – e possibile contagio – è più alto.

«Dobbiamo resistere e sperare che i contagi rallentino»

«Per chi nel fine settimana vive di consumazioni fino a tarda notte, dover chiudere tre ore prima è una batosta economica non indifferente – sostiene Mirko Zitti, presidente della Fipe Confcommercio di Terni -. Sarà un periodo difficile ma fortunatamente limitato a un mese. Non penso che ci saranno chiusure definitive di locali perché, seppur le misure incidano sul discorso del fine settimana, la fascia dell’aperitivo e dell’apericena è comunque garantita. Cerchiamo di affrontare la sfida nel migliore dei modi, consapevoli del fatto che abbiamo sulle spalle una grossa responsabilità. Speriamo siano misure sufficienti ad abbassare i contagi».

«Evitare lockdown ad ogni costo»

Ad augurare che le nuove misure riabbassino la curva dei contagi è anche Michele Medori, direttore provinciale della Confartigianato Imprese Terni che afferma: «Se questo blocco temporaneo consentirà di arrestare il rialzo dei positivi, eviteremo un ulteriore lockdown che sarebbe devastante per tutti ma soprattutto per i locali che già erano stati gravemente colpiti. È chiaro, però, che non siamo soddisfatti perché adesso ci sono protocolli che dovrebbero essere fatti rispettare perché già così si assicura sicurezza».

Sport e tempo libero

I locali non sono gli unici protagonisti del nuovo decreto. Stop anche agli sport di contatto amatoriali: addio, almeno per questo mese, alla partita di calcetto con gli amici o al torneo di pallavolo. Nessuna nuova restrizione, invece, per palestre e centri sportivi dove rimangono in vigore le misure di sicurezza varate alla loro riapertura, lo scorso settembre. Stretta anche sul numero di partecipanti alle cerimonie civili e religiose (matrimoni, battesimi, funerali) fatto arrivare ad un massimo di trenta persone. Abolite le feste in luoghi pubblici e ridotte a un massimo di sei partecipanti quelle in casa. Rispetto a quest’ultimo punto, dal premier Conte arriva una ‘forte raccomandazione’ a rispettare la norma, rimettendo la responsabilità nelle mani del singolo.

Scuola, lavoro, trasporti

Fronte scuola, per ora solo lo stop alle gite scolastiche. Anche se compare all’orizzonte la possibilità di un ritorno alla didattica a distanza per gli studenti che frequentano gli ultimi anni di liceo, la cui responsabilità – in caso di lezioni a casa – non peserebbe troppo sulle spalle dei genitori. Un’opzione rifiutata dalla ministra all’Istruzione, Lucia Azzolina, forte del fatto che la situazione nelle scuole – stando ai numeri attuali – è ancora sotto controllo. Il nuovo decreto invita ad un rafforzamento del lavoro in smart working anche presso le aziende private, mentre sale al 60-70% (dal 50% di prima) il potenziamento per le pubbliche amministrazioni a lavorare a distanza. Sulla questione trasporti pubblici, contesti dove il rischio di contagio è alto, la ministra alle Infrastrutture, Paola De Micheli, ha in programma un incontro con le Regioni per decidere su un ulteriore abbassamento della capienza consentita.