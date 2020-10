Covid, 141 nuovi casi. Altri 4 ricoverati

Sono 141 i nuovi casi di Covid-19 riscontrati nelle ultime 24 ore in Umbria: l’aggiornamento è alle ore 10.35 di mercoledì 14 ottobre. I tamponi eseguiti nello stesso arco temporale sono stati 3.427 (totale 239.714). La percentuale di positivi sui tamponi è del 4,11%. I guariti nelle ultime 24 ore sono 8 (totale 2.030). C’è purtroppo il 91esimo decesso con Covid, riguarda il territorio di Perugia. In base a tali dati, gli attuali positivi al virus sono 1.628 (+132). Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 3.749 (+141).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate, positive al Covid, sono 83 (+4), di queste 12 (+1) in terapia intensiva. All’ospedale di Perugia sono ricoverati 30 (+2) pazienti positivi (6, invariato, le intensive); all’ospedale di Terni sono ricoverati in 28 (+2) di cui 6 (+1) in intensiva; all’ospedale di Città di Castello ci sono 16 pazienti (invariato, nessuno in intensiva); all’ospedale di Foligno 9 pazienti (invariato, nessuno in intensiva). Le persone in isolamento sono 3.891 (+106) mentre sono usciti dalla misura in 48.715 (+310).

IL NUOVO DPCM: TESTO E ALLEGATI

I nuovi casi e le guarigioni

I 141 nuovi casi di Covid-19 delle ultime 24 ore riguardano i territori di Arrone (1), Assisi (4), Cannara (1), Castiglione del Lago (1), Città di Castello (2), Corciano (2), Deruta (1), Foligno (5), fuori regione (11), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (2), Gubbio (12), Magione (3), Marsciano (11), Massa Martana (2), Montecchio (1), Narni (1), Norcia (1), Orvieto (1), Passignano sul Trasimeno (2), Perugia (31), Piegaro (1), Preci (3), San Gemini (4), San Giustino (1), Sant’Anatolia di Narco (2), Spoleto (4), Terni (26), Todi (1), Umbertide (3). Le guarigioni – otto – riguardano invece Assisi (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (1), Perugia (3), San Venanzo (1), Sant’Anatolia di Narco (1).

COLETTO: «SONO 77 I POSTI DISPONIBILI IN INTENSIVA»

NUOVI CASI NELL’ORVIETANO

I casi attuali

In base ai dati della Regione Umbria, alla mattinata di mercoledì 14 ottobre i 1.628 casi attuali sono così distribuiti sul territorio regionale: Perugia 439, Terni 196, fuori regione 136, Bastia Umbra 77, Assisi 65, Foligno 64, Corciano 61, Magione 55, Passignano sul Trasimeno 49, Spoleto 44, Gubbio 42, Narni 37, San Gemini 34, Marsciano 31, Tuoro sul Trasimeno 27, Città di Castello 24, Panicale 18, Umbertide e Gualdo Tadino 17, Deruta 14, Valfabbrica e Gualdo Cattaneo 12, San Giustino 11, Todi, Orvieto e Citerna 9, Fossato di Vico 8, Bettona 7, Spello, Sellano, Preci e Castiglione del Lago 6, Trevi, Sigillo, Collazzone e Arrone 5, Stroncone, Massa Martana, Amelia e Giano dell’Umbria 4, Polino, Piegaro, Montecchio, Castel Viscardo, Cannara e Bevagna 3, San Venanzo, Sant’Anatolia di Narco, Nocera Umbra, Montefranco, Montefalco, Montecastrilli e Città della Pieve 2, Norcia, Torgiano, Montecastello di Vibio, Lugnano in Teverina, Guardea, Ferentillo, Cerreto di Spoleto, Castel Ritaldi, Alviano, Attigliano e Acquasparta 1.

TERNI, CHIUSA ANCHE LA SCUOLA PRIMARIA DI CESI PAESE