Covid, chiusa anche la primaria di Cesi paese

Continuano i disagi – prevedibili e previsti – sul fronte delle scuole del Ternano. Poche quelle che, finora, non hanno dovuto attivare i protocolli Covid anche fosse per una sola classe. L’ultima scuola interessata, in ordine di tempo, è la primaria (elementare) di Cesi paese (direzione didattica ‘Fatati’), dove tre classi erano state trasferite ad inizio anno scolastico a causa della carenza degli spazi nel plesso ‘naturale’ di Cesi stazione. A causa della positività di alcune insegnanti, tutte e tre le classi – e relativi docenti – sono state poste in quarantena da mercoledì, per 10 giorni e con tampone da effettuarsi nell’ultimo giorno di isolamento. Nel corso della stessa giornata verrà attuata la sanificazione degli spazi. Avviata anche la didattica ‘a distanza’ in base a quanto stabilito dal collegio dei docenti. Anche il ‘plesso gemello’, la primaria di Cesi stazione, è stata interessata da problematiche simili, con la positività di un’insegnante e quindi di alcuni bambini: avendo le due scuole sostanzialmente gli stessi insegnanti, la questione appare logicamente collegata. La speranza è che i tamponi che ora la Usl 2 si appresta a fare, diano esito negativo per tutti.

