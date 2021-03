Covid, 159 nuovi casi e 231 guarigioni. Altri 10 decessi di positivi

Sono 159 i nuovi casi di Covid-19 in Umbria registrati nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.41 di martedì 16 marzo. Il dato è relativo a 7.071 tamponi presi in esame – 3.883 tamponi molecolari (totale 745.359) e 3.188 antigenici (totale 157.249) -, per una percentuale di positivi pari al 2,24% (lunedì 15 era stata del 6,90%). Le guarigioni riscontrate nello stesso arco temporale sono state 231 (totale 41.126). Si registrano purtroppo altri 10 decessi con Covid-19, relativi ai territori di Foligno (3), Perugia (3), Scheggia e Pascelupo, Spoleto, Terni e Torgiano, per un totale che sale a 1.171. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 5.905 (-82). Dall’inizio dell’epidemia sono state riscontrate 48.202 positività (+159).

Ricoveri e isolamenti

Alla mattinata di martedì le persone affette dal virus ricoverate negli ospedali umbri sono 480 (-1) di cui 78 (+4) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 115 ricoveri (-2) di cui 25 (+4) in intensiva; Terni 112 ricoveri (+1) di cui 25 (+1) in intensiva; Spoleto 62 ricoveri (invariato) di cui 11 (-1) in intensiva; Città di Castello 57 ricoveri (invariato) di cui 7 (invariato) in intensiva; Pantalla 55 ricoveri (-2), nessuno in intensiva; Foligno 49 ricoveri (+2) di cui 10 (invariato) in intensiva; ospedale Branca 18 ricoveri (-1), nessuno in intensiva; ospedale da campo Perugia 8 ricoveri (+1), nessuno in intensiva; Umbertide 2 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva; Trevi 2 ricoveri (invariato), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 7.903 persone (-157).

I nuovi casi

I 159 nuovi casi registrati in Umbria nelle ultime 24 ore sono attributi dalla Regione ai territori comunali di Acquasparta (1), Arrone (6), Assisi (12), Baschi (1), Bastia Umbra (14), Bettona (5), Cannara (1), Cascia (2), Castiglione del Lago (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (6), Corciano (5), Fabro (4), Foligno (8), fuori regione (6), Gualdo Cattaneo (1), Gubbio (13), Marsciano (1), Narni (1), Norcia (9), Orvieto (2), Otricoli (1), Passignano sul Trasimeno (1), Perugia (31), Piegaro (1), San Giustino (1), Spoleto (3), Terni (16), Torgiano (2), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (2) e Valfabbrica (1).

Le guarigioni

Le 231 guarigioni riscontrate in Umbria nelle ultime 24 ore sono attribuite invece ai territori comunali di Amelia (2), Bevagna (1), Cascia (1), Città di Castello (5), Collazzone (1), Corciano (2), Deruta (1), Foligno (62), fuori regione (10), Giano dell’Umbria (2), Gualdo Cattaneo (2), Magione (2), Marsciano (2), Montefalco (4), Montone (1), Narni (1), Nocera Umbra (13), Norcia (1), Perugia (68), San Giustino (2), Scheggino (2), Spello (11), Spoleto (12), Terni (8), Todi (1), Torgiano (4), Trevi (8), Umbertide (1) e Valtopina (1).

I casi attuali

I 5.905 casi attuali di Covid-19 in Umbria, alle ore 10.41 di martedì 6 marzo, sono così attribuiti dalla Regione: Perugia 707, fuori regione 704, Terni 602, Foligno 586, Città di Castello 437, Assisi 263, Spoleto 261, Bastia Umbra 227, Orvieto 160, Gubbio 123, San Giustino 121, Spello 106, Marsciano 101, Umbertide 94, Trevi 70, Norcia 69, Nocera Umbra e Montefalco 67, Corciano 62, Città della Pieve 58, Narni 51, Bettona 50, Castiglione del Lago 49, Amelia 48, Magione 46, Deruta 45, Bevagna 43, Todi 39, Cannara 38, Torgiano 37, Passignano sul Trasimeno e Gualdo Tadino 30, Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria 25, Castel Ritaldi 24, Monteleone d’Orvieto e Fabro 19, Baschi 18, Parrano e Panicale 16, Scheggia e Pascelupo, San Gemini, Cerreto di Spoleto e Arrone 15, Valtopina e Tuoro sul Trasimeno 14, Collazzone e Citerna 13, Stroncone, Montecastrilli e Castel Viscardo 12, Sellano, Porano, Piegaro e Ficulle 11, San Venanzo, Cascia e Calvi dell’Umbria 10, Paciano e Acquasparta 9, Montone 8, Valfabbrica, Monte Santa Maria Tiberina, Giove e Campello sul Clitunno 7, Lisciano Niccone 6, Pietralunga, Montegabbione, Massa Martana, Avigliano Umbro e Allerona 5, Sigillo e Montecchio 4, Scheggino, Preci, Polino, Otricoli, Ferentillo, Costacciaro e Castel Giorgio 3, Sant’Anatolia di Narco, Penna in Teverina, Guardea, Fratta Todina, Attigliano e Alviano 2, Vallo di Nera e Fossato di Vico 1.

Vaccinazioni

Alle ore 6.01 di martedì 16 marzo risultano vaccinate in Umbria 94.549 persone (+4.633, erano 89.916 alle 6.01 di lunedì 15), pari al 78,80% delle dosi disponibili (120.035).

D’Angelo: «In Umbria le vaccinazioni vanno avanti»

Dopo il blocco delle vaccinazioni con Astrazeneca, la Regione Umbria prosegue il piano vaccinale con vaccino Pfizer e Moderna: lo comunica il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, sottolineando che «oggi i punti vaccinali stanno proseguendo l’attività vaccinando gli over 80 come previsto nel piano. In attesa delle indicazioni di Aifa e Ema – spiega D’Angelo – la Regione sta riorientando la campagna vaccinale con lo scopo di anticipare ad aprile la vaccinazione degli over 80 già prenotati a maggio. Questo passaggio è stato deciso per garantire un intervento di massa e implementare l’attività vaccinale anche in questa fase in cui la vaccinazione con Astrazeneca ha subito un arresto. Inoltre – aggiunge – abbiamo avviato un proficuo confronto con i medici di medicina generale per coinvolgerli nella vaccinazione dei cittadini di età compresa tra i 70 e 79 anni. I medici potranno inoltre valutare interventi vaccinali su una fascia importante della popolazione come è appunto quella delle persone estremamente vulnerabili che si sta procedendo ad individuare nominalmente, eleggibili alla vaccinazione con dosi di Moderna anche a domicilio, solo nei casi in cui queste persone non riescano a spostarsi dalla propria abitazione. Il 20 marzo – conclude il commissario – attendiamo una nuova consegna di vaccino Moderna».

Altre 16 mila dosi Pfizer arrivate in Umbria

«Abbiamo ricevuto – rendono noto la presidente della Regione Tesei e l’assessore alla sanità Coletto in merito all’arrivo delle dosi di spettanza dell’Umbria nella suddivisione nazionale rispetto alla popolazione regionale, ma che non erano state inviate – le 16mila dosi di vaccino Pfizer che avevamo sollecitato nei giorni scorsi al Governo. La nostra interlocuzione con i vertici nazionali ci ha permesso di colmare la mancanza che ci vedeva deficitari rispetto ad altre realtà regionali. Ora rimaniamo in attesa anche dei 50mila vaccini che abbiamo richiesto e sollecitato più volte, in virtù alla presenza e diffusione delle varianti del virus individuate nelle scorse settimane nella nostra regione».