Covid-19, primo caso a Valfabbrica

Sale il numero dei comuni umbri colpiti dal Covid-19. Martedì pomeriggio il sindaco di Valfabbrica, Roberta Di Simone, ha dato notizia del primo caso di positività: da prassi è stato attivato il Centro operativo comunale. «Abbiamo intensificato – spiega – il servizio di assistenza alla popolazione, prolungando l’orario di attività, che si svolgerà in maniera operative dalle 9 alle 20 di ogni giorno». Eventuali richieste e info allo 075/8424026. «Ribadisco inoltre, qualora ce ne fosse bisogno, l’invito a tutti i cittadini del Comune di Valfabbrica a restare in casa, a non uscire, se non per i motivi previsti dalle norme vigenti e ad adottare tutte le misure igienico sanitarie ampiamente comunicate da tutti i mass media al fine di evitare ulteriori contagi da coronavirus».

