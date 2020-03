Atletica, stop europeo Rieti. Fu assegnato in sinergia con Terni

Via via cadono tutti, inevitabile. Giusto che sia così per salvaguardare – specie quando non si hanno certezze temporali di alcun tipo sulla possibile fine della pandemia – la salute di tutti: mercoledì sera la European athletics ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi degli europei ‘under 18’ di atletica leggera al ‘Guidobaldi’ di Rieti, previsti dal 16 al 19 luglio. Danno indiretto anche per Terni, già colpita dagli stop a i ‘suoi’ eventi principali a causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19.

23 APRILE 2016, L’ANNUNCIO: «RIETI E TERNI IN SINERGIA OSPITERANNO L’EUROPEO 2020»

RIETI 2020: «TERNI DI SUPPORTO»

Niente da fare

Dall’alto si sono presi un po’ di tempo per valutare sul rinvio, poi vista l’evolversi della situazione è stato sancito lo stop. Una manifestazione che avrebbe coinvolto solo il territorio laziale per gare ed allenamenti (in un primo momento si puntava al camposcuola ‘Casagrande’ per le sessioni di training, ma lo stato della pista e del resto non consente nulla), mentre Terni era pronta a dare un mano a livello di strutture ricettive per i numerosi atleti considerata la vicinanza territoriale: dal 2016 in avanti sono stati diversi gli incontri tra le parti per parlarne e arrivare preparati nel miglior modo possibile all’evento. Estate senza European Athletics U18 Championships 2020.