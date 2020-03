Covid-19, un ‘meteo mob’ contro l’isolamento

Il Covid-19 ha portato ad una riduzione dell’inquinamento? Le polveri sottili possono fungere da vettori del virus? E ancora: una primavera fredda che impatto avrà sul virus? Cosa accadrà quando usciremo dalla situazione attuale? A queste domande – attraverso immagini satellitari, nuovi studi e dati Arpa – si cercherà di rispondere nel corso del ‘meteo mob’ organizzato dalle maggiori associazioni meteorologiche dislocate lungo tutta la penisola (tra cui la ternana Meteo Centro Italia) in occasione della giornata mondiale della metereologia. Lunedì, a partire dalle 21, saranno tutte connesse, simultaneamente, in diretta su Facebook.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Associazioni unite per abbattere le distanze

Tramite il cross-posting delle dirette ogni pagina potrà avere una diretta a nome proprio, sulla quale però verranno trasmesse le stesse immagini, ovvero i volti degli esperti che interverranno durante la serata. A partecipare all’evento – coordinato dai giovani promotori di Meteo Centro Italia – saranno le associazioni Meteo Lazio, Weather Sicily, Potenza Meteo, Zena Storm Chaser, Meteo Aquilano. «L’idea nasce dalla situazione che stiamo vivendo come nazione, ma ancor prima come individui – spiegano gli organizzatori – e l’intento è quello, come sottolinea il titolo, di abbattere la distanza che ci divide e di non smettere di fare ciò che ci contraddistingue solamente perché chiusi in casa. Tramite questo ‘meteo mob’ vi faremo sentire la nostra vicinanza come persone e ancora prima come esperti, pronti a mettersi in gioco, insieme, ma in modi diversi».

I temi al centro del dibattito

Tramite immagini satellitari l’associazione Meteo Aquilano mostrerà l’unico aspetto positivo della situazione legata al covid-19, ovvero la riduzione dell’inquinamento su scala nazionale e europea, tema in merito al quale Meteo Lazio mostrerà i dati Arpa per la propria regione. Potenza Meteo aprirà invece una discussione sui nuovi studi a proposito dei legami tra polveri sottili e virus e si occuperà dell’impatto della primavera sullo stesso virus e sulle colture, mentre Weather Sicily e Zena Storm Chaser parleranno della relazione tra inverni miti e primavere fredde (con vista sul vortice polare). L’idea è quella di rendere l’evento interattivo fra i relatori, creando dialogo e dibattito.