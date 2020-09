Covid, 26 nuovi casi e ricoveri invariati

Ventisei nuovi casi e sei guarigioni: questo l’aggiornamento dell’emergenza Covid in Umbria alle ore 9.26 di domenica 6 settembre, relativo alle ultime 24 ore. Il numero degli attuali positivi sale così a 362 (+20) mentre le guarigioni a 1.473 (+6). Dall’inizio dell’emergenza sono 1.916 i casi totali (+26) riscontrati sul territorio regionale, numero che comprende guarigioni e decessi, quest’ultimi fermi a 81. Calo nei tamponi eseguiti rispetto agli ultimi giorni: 1.220 per un totale di 165.428 test. In isolamento ci sono 1.901 persone (-63 rispetto a sabato) mentre sono sin qui usciti dalla misura in 36.421 (+281).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

I nuovi casi e i ricoveri

Le nuove positività sono così distribuite: fuori regione 3, Perugia 1, Gubbio 1, Foligno 3, Bastia Umbra 1, Norcia 3, Cannara 1, San Giustino 1, Collazzone 1, Cascia 2, Spello 1, Bevagna 3, Guardea 1, Montecastrilli 1, Piegaro 3. Stabili i ricoveri, sempre 15: 10 all’ospedale di Terni (1 paziente in intensiva) e 5 in quello di Perugia (1 in intensiva).

PIEGARO, FAMIGLIA POSITIVA DOPO VIAGGIO ALL’ESTERO

Le guarigioni ed il quadro attuale



I soggetti guariti si trovano nei territori comunali di Assisi (1), Gubbio (1), Perugia (2), Umbertide (1) e una persona proveniente da fuori regione. Con l’aggiornamento odierno la situazione degli attuali positivi è la seguente: Terni (60), Perugia, fuori regione (43), Gubbio (19), Narni, Foligno (15), Bastia Umbra (13), Umbertide, Deruta (10), Stroncone, Norcia, Corciano (9), Todi (8), Panicale (7), Cannara (6), Orvieto, Collazzone, Assisi, Acquasparta (5), Passignano sul Trasimeno, Bettona, Giano dell’Umbria, Bevagna (4), San Giustino, Piegaro, Montecastrilli, Magione (3), Torgiano, Spello, San Gemini, Nocera Umbra, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Città di Castello, Città della Pieve, Citerna, Castiglione del Lago, Cascia, Avigliano Umbro, Amelia (2), Trevi, San Venanzo, Guardea, Fratta Todina, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Ritaldi e Alviano (1).