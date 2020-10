Covid: 42 nuovi casi, 18 guariti e altri 3 ricoveri

Quarantadue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 11.13 di sabato 3 ottobre. Nello stesso arco temporale sono state registrate 18 guarigioni (totale 1.880). Stabili ad 85 (=) i decessi con Covid in Umbria. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus salgono a 639 (+24) mentre dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 2.604 positività (+42), numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.139 tamponi, per un totale di 211.319 test.

I nuovi casi e le guarigioni

I 42 nuovi casi sono così attribuiti dalla Regione Umbria: Bastia Umbra (1), Bettona (1), Città della Pieve (1), Città di Castello (1), Corciano (2), Foligno (7), fuori regione (6), Gualdo Tadino (2), Magione (1), Narni (1), Nocera Umbra (1), Orvieto (1), Perugia (11), Piegaro (1, torna Covid+), Terni (4), Todi (1). I guariti delle ultime 24 ore sono invece di Amelia (1), Cannara (1), Deruta (1, torna Covid free), Narni (2), Perugia (2), Terni (11).

Ricoveri e isolamenti

Le persone attualmente ricoverate e positive, in Umbria, sono 43 (+3). Di queste: 21 (=) all’ospedale di Perugia (3, +1, in terapia intensiva); 20 (+2) all’ospedale di Terni (2, invariato, in intensiva); 5 (+1) all’ospedale di Città di Castello (nessuno in intensiva). Le persone in isolamento sono 2.477 (+197), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 45.034 (+421).

I casi attuali

Secondo la dashboard regionale, alla mattinata di sabato i casi di Covid-19 sono così distribuiti sul territorio umbro: Perugia 190, Terni 108, fuori regione 56, Bastia Umbra 33, Foligno 28, Spoleto 27, Corciano, Città di Castello e Assisi 16, Panicale 14, Sellano, Orvieto, Narni e Gualdo Tadino 8, Todi e San Giustino 6, Norcia, Gubbio, Fossato di Vico, Bettona e Amelia 5, Sigillo, Magione, Città della Pieve, Citerna e Bevagna 4, Umbertide, Spello, Nocera Umbra, Massa Martana, Collazzone e Attigliano 3, Trevi, Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Passignano sul Trasimeno, Marsciano e Gualdo Cattaneo 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Piegaro, Montecchio, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Ferentillo, Castel Ritaldi, Cannara, Arrone, Alviano e Acquasparta 1.

Nuovo caso ad Orvieto

Un 38enne di Orvieto – informa sabato mattina la Usl Umbria 2 – è risultato positivo dopo essere stato sottoposto a tampone rinofaringeo dai sanitari del locale distretto. Era già in isolamento fiduciario nella propria abitazione con sintomi lievi ed ora è monitorato dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dalle Usca. L’indagine epidemiologica condotta dal servizio di igiene e sanità pubblica ha individuato trenta contatti stretti: ora sono tutti in isolamento in attesa di eseguire il tampone. Il sindaco Roberta Tardani ha emesso una specifica ordinanza, da prassi.