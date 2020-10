Covid, 447 nuovi casi e altri 11 ricoverati. Decessi salgono a 100

Sono 447 i nuovi casi di Covid-19 registrati sul territorio dell’Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.45 di venerdì 23 ottobre. I tamponi presi in esame sono 3.595 (totale 269.993) e la percentuale di positivi sugli ultimi tamponi è dell’11,18% (10,15% giovedì). I guariti delle ultime 24 ore risultano essere 84 (totale 2.572) mentre ci sono purtroppo tre ulteriori decessi con Covid (totale 100), relativi ai territori di Assisi, Bettona e Panicale. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus in Umbria sono 3.635 (+360). Dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 6.307 positività (+447).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 10.45 di venerdì 23 ottobre risultano ricoverate, in Umbria, 204 (+11) persone positive al virus, di cui 21 (-1) in terapia intensiva. Così i singoli ospedali: Perugia 68 positivi (+10), di cui 9 (-1) in intensiva; Terni 60 positivi (-2), di cui 12 (invariato) in intensiva; Pantalla 29 positivi (invariato), nessuno in intensiva; Città di Castello 28 positivi (invariato), nessuno in intensiva; Foligno 19 positivi (+3), nessuno in intensiva. In isolamento fiduciario ci sono 4.977 cittadini (+436), mentre sono sin qui usciti dalla misura in 53.071 (+445).

I nuovi casi e le guarigioni

I 447 nuovi casi di Covid emersi nelle ultime 24 ore in Umbria sono attribuiti, dalla Regione, ai territori di Allerona (1), Alviano (1), Amelia (1), Assisi (37), Bastia Umbra (13), Bettona (2), Bevagna (1), Cannara (1), Castel Viscardo (1), Castiglione del Lago (13), Città della Pieve (1), Città di Castello (8), Collazzone (1), Corciano (32), Deruta (3), Ferentillo (1), Ficulle (1), Foligno (22), fuori regione (34), Giano dell’Umbria (1), Gualdo Cattaneo (1), Gualdo Tadino (4), Gubbio (10), Magione (12), Marsciano (3), Montecastrilli (2), Montefalco (3), Montone (1), Norcia (1), Orvieto (4), Otricoli (1), Panicale (6), Passignano sul Trasimeno (7), Penna in Teverina (1), Perugia (145), Piegaro (5), Pietralunga (2), San Gemini (2), San Giustino (1), Sigillo (1), Spello (4), Spoleto (2), Stroncone (1), Terni (40), Torgiano (3), Trevi (1), Tuoro sul Trasimeno (1), Umbertide (4), Valfabbrica (4). Le 84 guarigioni sono invece relative ad Assisi (3), Bastia Umbra (6), Citerna (1), Città di Castello (1), Corciano (4), Deruta (1), Foligno (5), fuori regione (2), Magione (1), Narni (2), Panicale (5), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (36), Preci (2), San Giustino (1), Spoleto (3), Terni (4), Torgiano (2), Umbertide (1).

I casi attuali

Questo il quadro dei casi attuali di Covid-19 in Umbria, aggiornato a venerdì mattina: Perugia 1.007, Terni 413, fuori regione 237, Corciano 180, Bastia Umbra 174, Assisi 160, Foligno 136, Gubbio 119, Magione 116, Spoleto 94, Narni 80, Passignano sul Trasimeno 75, San Gemini 68, Castiglione del Lago 62, Marsciano 58, Umbertide 42, Città di Castello 39, Deruta 36, Orvieto 34, Tuoro sul Trasimeno 32, Torgiano 31, Valfabbrica 29, Gualdo Tadino 26, Spello 24, Panicale 22, Lugnano in Teverina 18, Gualdo Cattaneo 16, Stroncone, Piegaro, Cannara e Amelia 15, Montecastrilli e Bettona 13, Guardea 12, Montefalco 11, San Giustino e Allerona 10, Trevi 9, Collazzone, Citerna e Campello sul Clitunno 8, Norcia, Massa Martana, Città della Pieve e Bevagna 7, Sigillo, Montone, Giano dell’Umbria, Fossato di Vico e Arrone 6, Preci 5, Pietralunga 4, Valtopina, San Venanzo, Polino, Penna in Teverina, Montefalco, Giove, Ferentillo, Castel Viscardo, Castel Giorgio, Alviano e Acquasparta 3, Sellano, Sant’Anatolia di Narco, Otricoli, Nocera Umbra, Montegabbione, Montefranco, Montecastello di Vibio, Fratta Todina, Ficulle, Castel Ritaldi, Calvi dell’Umbria e Attigliano 2, Porano, Paciano, Lisciano Niccone, Fabro, Cerreto di Spoleto e Avigliano Umbro 1.

