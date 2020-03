Sorpreso con carabina carica: denunciato

«Sono uscito di casa per giocare al lotto». Questa la spiegazione che ha dato ai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno un 74enne fermato nell’ambito dei controlli sul territorio. E questo gli è valso la denuncia per violazione dell’articolo 650 del codice penale in quanto non aveva un giustificato motivo in tempo di covid-19. In realtà c’era dell’altro: nel suo fuoristrada i militari hanno trovato una carabina calibro 22 dotata di ottica di precisione carica con sei colpi. E la cosa non è sfuggita. Sequestro immediato e altro deferimento per porto abusivo di arma in luogo pubblico. Per lui è inoltre scattato il ritiro di tutte le armi detenute e la licenza di caccia di cui era titolare. Ora rischia una pesante condanna.

