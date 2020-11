Covid, scuole Assisi: 0 casi su 2.177 bambini

Un totale di 527 attuali positivi, più guarigioni e zero casi – su 2.177 totali tra nidi, infanzia e primarie – tra i piccoli studenti che frequentano in presenza. A dare l’aggiornamento per il Covid-19 nel territorio comunale di Assisi è l’amministrazione: i dati arrivati dal Centro operativo regionale. Nessuna classe è in isolamento al momento.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

«I bambini stanno battendo il Covid»

«In questa fase così delicata – le parole del sindaco Stefania Proietti – che, da mercoledì scorso ci costringe a ulteriori restrizioni, rinnovo l’invito alla massima attenzione. Dobbiamo rispettare tutte le regole, distanziamento, mascherine, riduzione degli spostamenti, e raccomando a tutti, giovani e adulti, in particolare anziani, di uscire il meno possibile di casa. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini, soltanto osservando le prescrizioni, con un grande sforzo collettivo, possiamo contenere, e speriamo presto, sconfiggere il virus. Non va assolutamente abbassata la guardia anzi, vista la situazione critica, è il momento della massima attenzione: un dato che ci dà speranza è quello delle scuole perché i bambini, con il rispetto assoluto delle regole, anche se in presenza, stanno battendo il Covid». Sempre nell’ambito della collaborazione tra Comune e cittadini, il sindaco «ricorda a tutti il numero telefonico 075/812820, canale diretto con la pattuglia della polizia locale, in servizio 8-20 (e per tre giorni anche 8-24) che si occupa dei controlli anti assembramenti e delle violazioni alle normative antiCovid». Si registra purtroppo anche un nuovo decesso.