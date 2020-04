Covid, Attigliano: c’è obbligo mascherine

Non solo a Gualdo Tadino. Anche ad Attigliano scatta l’obbligo di utilizzo di guanti monouso e mascherine protettive – anche non certificate – all’interno degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, farmacia compresa: lo stabilisce un’ordinanza firmata sabato dal sindaco Leonardo Vincenzo Fazio. È valida fino al 26 aprile e per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie da 25 a 500 euro.

La motivazione

Il tutto avviene in via precauzionale al fine di prevenire la diffusione del coid-19. Il primo cittadino nel provvedimento spiega che «nelle attività commerciali di ogni categoria merceologica e dimensione, in particolar modo nei due supermercati del paese, si verifica costantemente un afflusso promiscuo di utenti», prendendo atto che i due esercizi «provvederanno ad una completa sanificazione dei locali nella giornata di domenica». Da lunedì si cambia.

Il comportamento

Inoltre viene specificato che «tali obblighi incombono sia sugli avventori che sugli esercenti; quest’ultimi sono tenuti ove possibile a vigilare sulla corretta applicazione di quanto previsto, inibendo l’accesso alle persone non dotate di tali dispositivi, con obbligo di esporre all’esterno del locale, in modo visibile all’utenza e agli organi preposti al controllo, la presente ordinanza». Il gruppo comunale di Protezione civile «è stato incaricato di distribuire gratuitamente pacchi di mascherine a tutti gli esercizi commerciali, i quali avranno l’obbligo di fornirle ai clienti qualora non ne siano provvisti, rendendole disponibili all’ingresso del punto vendita».