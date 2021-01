Avigliano: ‘Befana test day’ con sierologico gratuito per gli alunni

Si chiama ‘Befana test day’ e prevede, per chi alunni che vorranno, un sierologico gratuito prima del rientro a scuola. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Avigliano Umbro e la scuola in collaborazione con gli operatori della farmacia, la Croce rossa locale ed i medici pediatri.

Come si procede

A lanciare l’iniziativa è stato il sindaco Luciano Conti. Ci sarà uno spazio definito in via Piave dove il test si svolgerà direttamente restando all’interno dell’autovettura: «Stabilito – spiega il primo cittadino – uno scaglionamento per evitare file. Quindi alle 8.30 si partirà con i piccoli dell’infanzia, a seguire gli allievi della primaria ed in ultimo quelli della secondaria».