Pfizer: «Nostro vaccino efficace al 90%»

di Albert Bourla

amministratore delegato Pfizer

Sono lieto di condividere che Pfizer e il nostro collaboratore, Biontech, annunciano risultati di efficacia positivi dal nostro studio di fase 3 – in fase avanzata – del potenziale vaccino Covid-19. È risultato essere efficace nel prevenire più del 90% delle infezioni nei partecipanti senza evidenza di una precedente infezione da Sars-CoV-2 nella prima analisi di efficacia ad interim.

LA NOTA UFFICIALE PFIZER

I risultati dimostrano che il nostro vaccino a base di mRNA può aiutare a prevenire il Covid-19 nella maggior parte delle persone che lo ricevono. Ciò significa che siamo un passo più vicini a dare potenzialmente alle persone di tutto il mondo una svolta tanto necessaria per contribuire a porre fine a questa pandemia globale. Questo è un primo ma fondamentale passo nel nostro lavoro per fornire un vaccino sicuro ed efficace.

È importante notare che non possiamo richiedere l’autorizzazione per l’uso di emergenza della FDA solo sulla base di questi risultati di efficacia. Sono necessari anche più dati sulla sicurezza e stiamo continuando ad accumulare quei dati come parte del nostro studio clinico in corso.

Stimiamo che una mediana di due mesi di dati sulla sicurezza dopo la seconda e ultima dose del candidato vaccino – richiesta dalle linee guida della FDA per la potenziale autorizzazione all’uso di emergenza – sarà disponibile entro la terza settimana di novembre. Stiamo anche generando dati per dimostrare che il nostro vaccino può essere costantemente prodotto per soddisfare gli standard di qualità.

Efficacia, sicurezza e produzione coerente sono i tre requisiti necessari prima di poter richiedere l’autorizzazione. Non vediamo l’ora di condividere ulteriori aggiornamenti nelle prossime settimane e continueremo a lavorare a stretto contatto con le autorità di regolamentazione per fornire l’accesso al nostro vaccino previsto per coloro che ne hanno più bisogno.

Voglio ringraziare le migliaia di persone che si sono offerte volontarie per partecipare alla sperimentazione clinica, i nostri collaboratori accademici e ricercatori presso i siti di studio, e i nostri colleghi e collaboratori in tutto il mondo che stanno dedicando il loro tempo a questo compito cruciale. Non avremmo potuto arrivare a questo punto senza il grande impegno di tutte le persone coinvolte: la loro dedizione e il loro coraggio sono le ragioni per cui continuiamo a credere che la scienza vincerà.