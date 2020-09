Covid, contagiato un tecnico esterno dell’Alcantara

Lunedì è scattato il protocollo operativo Usl previsto in caso di Covid, all’Alcantara di Nera Montoro, dopo che un tecnico di una ditta esterna è risultato positivo al coronavirus. Un paio i dipendenti diretti dell’azienda chimica che, essendo venuti a contatto con il contagiato, sono stati posti subito in isolamento contumaciale, in attesa che vengano sottoposti a tampone. La situazione di ‘allarme’ in Alcantara sembra essere comunque piuttosto circoscritta, visto che le misure adottate in azienda in termini di prevenzione del contagio sono rigide e che l’operatore positivo non è entrato in fabbrica, ma solo negli uffici.

