Coprifuoco zone rosse e chiusure dei negozi: indiscrezioni sul Dpcm

Da giovedì 5 novembre, e fino al 3 dicembre, l’Italia sarà in ‘lockdown light’, con misure più dure per le aree a rischio. Previsti – nei casi più rischiosi – coprifuoco alle 22, divieto agli spostamenti in aree a rischio, chiusura di tutti i negozi, mezzi pubblici vuoti per metà, smart working ai massimi livelli possibili, sia nella pubblica amministrazione sia nel settore privato, mascherina obbligatoria alle elementari e medie.

Un pomeriggio di confronti

Nel pomeriggio di martedì c’era stata una conferenza Stato-Regioni: inizialmente convocata d’urgenza per le 15.30 (tanto che la conferenza della Tesei con Bertolaso era stata anticipata alle 14.30) è stata spostata alle 17 e poi oltre. Ma intanto già circolavano le bozze del Dpcm (di cui vi proponiamo l’ultima versione) che segneranno le prossime dure settimane in Italia. Al vertice: governo, regioni, comuni, province, con i ministri Boccia e Speranza, il commissario Arcuri e il capo della Protezione civile Borrelli.

SPECIALE COVID – UMBRIAON