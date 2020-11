Covid Umbria, Tesei: «Situazione è seria». C’è Bertolaso con lei

Condividi questo articolo su

















Questa sera arriverà un nuovo Dpcm, alle 17 c’è la conferenza Stato-Regioni, che inizialmente era stata convocata d’urgenza per le 15.30, tanto da imporre un anticipo alla videoconferenza della Regione, nella quale è stato presentato il ‘piano di contenimento’, il penultimo scenario di risposta sanitaria di fronte all’emergenza Covid. In collegamento tutti gli assessori regionali. E si è intravisto anche il sindaco di Perugia Andrea Romizi. Ma non solo.

Bertolaso consulente della Regione

«La situazione è molto critica quindi noi dobbiamo cercare di organizzarci al meglio», dice la governatrice Donatella Tesei. Si nota subito che la geografia del tavolo è cambiata: accanto a lei c’è un volto noto. Si tratta di Guido Bertolaso, ex responsabile della protezione civile, che da oggi fa da consulente alla Regione Umbria. «A titolo gratuito», puntualizza la Tesei. «La mia è solo voglia di dare una mano al mio paese», le fa eco lui. Si occuperà di alcuni ambiti gestionali come la riorganizzazione dei posti letto ospedalieri, avendo come punto di riferimento quanto fatto in Lombardia, non solo con l’ospedale da campo.

L’ex capo ProCiv: «Ora non perdere più tempo»

«Mentre ascoltavo gli interventi, riflettevo che l’Umbria potrebbe essere una sorta di miniatura del nostro paese, abbiamo ascoltato i numeri, che sono numeri concreti, abbiamo tutti verificato che qui si è lavorato in modo molto attento e preciso anche in relazione agli scenari futuri possibili.

C’era anche Romizi (che approva)

«Esprimo soddisfazione per l’annuncio appena dato dalla presidente Donatella Tesei, riguardo alla disponibilità ricevuta dall’ex capo della protezione civile Guido Bertolaso a supportarci come consulente a titolo gratuito della Regione Umbria, nell’azione di prevenzione e contrasto all’emergenza Covid-19», scrive Andrea Romizi sui social subito dopo la conferenza. «La sua esperienza e la sua conclamata praticità nel campo della gestione dell’emergenza – aggiunge il primo cittadino di Perugia – sono di indiscussa memoria, per questo ci tengo a ringraziarlo personalmente per essersi messo a disposizione dell’Umbria e degli Umbri in un momento così delicato e incerto per tutti noi. Sono sicuro che le sue capacità saranno determinanti per superare anche questa seconda fase».

Picco a metà novembre

Dopo le introduzioni della governatrice Tesei e dell’assessore Luca Coletto, è Claudio Dario a entrare nel merito: spiega i motivi per cui Spoleto è stato individuato come Covid Hospital e illustra i numeri, spiegando subito che le prossime settimane saranno le più dure: dalle proiezioni fatte nel decidere il ‘livello’ del lockdown umbro (al 40%), infatti, emerge che il picco della curva del contagio sarà a metà novembre.

L’estrema ratio

In questo momento dedicare 78 posti letto al Covid non ha senso, visto che al momento ci sono poco più di 40 pazienti ricoverati in terapia intensiva con Covid; significherebbe sprecare posti letto, considerando che ci sono una decina di pazienti non Covid ricoverati in terapia intensiva. Il piano di salvaguardia (l’ultimo livello di rischio) dovrebbe scattare nel momento in cui dovessero essere superati questi numeri.

La protesta dei sanitari

«Protesto, ma non mi fermo»: è questo lo slogan scelto da Cgil, Cisl e Uil per la mobilitazione dei lavoratori della sanità dell’Umbria, che è partita dall’ospedale di Spoleto e proseguirà nei prossimi giorni in tutto il resto della regione, per ribadire il grande senso di responsabilità e l’impegno straordinario che quotidianamente gli operatori della sanità pubblica mettono nel proprio lavoro, ma anche tutte le lacune di una politica regionale assolutamente deficitaria. Una delegazione sindacale ha presidiato l’ingresso dell’ospedale di Spoleto, San Matteo degli Infermi, struttura convertita in Covid Hospital in pochi giorni e senza le necessarie garanzie e protezioni, stando a quanto denunciano lavoratrici e lavoratori che hanno preso parte al presidio. In presidio accanto ai lavoratori della sanità c’erano anche quelli degli appalti del trasporto sanitario, che hanno subito, contro la loro volontà, un cambio di contratto che comporta, nel bel mezzo dell’emergenza, una riduzione di stipendio di quasi 500 euro lorde al mese.