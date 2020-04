Covid, cura-manutenzione orti e terreni privati: «Consentito spostarsi per raggiungerli»

Sì alla cura e manutenzione di orti e terreni privati con possibilità di spostamento per raggiungerli. Anche nel caso siano in comuni diversi da quello di residenza. Il chiarimento sulla questione – ne avevano parlato di recente anche il sindaco di Stroncone, Giuseppe Malvetani e il consigliere regionale del M5S, Thomas De Luca – è del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Teresa Bellanova. Resta tuttavia un divieto.

«Mi avete scritto in tanti, chiedendo – spiega il ministro – di potervi prendere cura del vostro orto, a rischio per l’abbandono forzato dovuto alla quarantena. Per molti di voi poter andare nei vostri terreni significa garantire frutta e verdura in tavola di qualità e assicurare un risparmio economico importante per la famiglia, oltre che – lo comprendo bene – passare un po’ di tempo fuori casa ma in sicurezza. Oggi sono contenta di potervi dare una buona notizia, riportata finalmente nelle Faq sul sito del governo: è consentita la cura e manutenzione di orti e terreni privati, ed è consentito spostarsi per raggiungerli, anche nel caso in cui siano in comuni diversi da quello di residenza, certificando la proprietà o il possesso, la produzione per autoconsumo e indicando il percorso. Resta purtroppo il divieto di spostarsi in un altro comune per la cura di giardini ed orti di seconde case. Spero che questo primo risultato che siamo riusciti ad assicurare possa andare incontro alle esigenze di tanti. Continuiamo a lavorare per risolvere le tante criticità provocate dall’emergenza sanitaria». QUI è possibile visualizzare le Faq su diverse tematiche.