Covid e non solo: «Bambini al freddo nella scuola materna»

Divampa la protesta a Norcia per le condizioni con cui i bambini della scuola materna appena inaugurata stanno frequentando le aule: i riscaldamenti non sono ancora stati accesi nonostante le basse temperature di questi giorni. E i genitori non ci stanno.

«Nessuno fornisce spiegazioni»

«I bambini della scuola materna, non si sa per quale triste motivo, sono nella nuova scuola senza riscaldamenti – scrive una mamma sui social – fuori fanno 4 gradi la mattina e loro sono costretti a tenere felpe e giacchetto perché all’interno si gela». Poi rivela: «Abbiamo ovviamente chiesto spiegazioni ma come al solito la palla rimbalza di mano i mano ed intanto i bimbi, le maestre e le bidelle gelano. Non ci resta che aspettare e nel frattempo i bimbi si ammalano».

Interrogazione consiliare

Sul tema c’è stata anche una nota del gruppo consiliare Noi per Norcia, dove si evidenzia come l’istituto sia stato appena inaugurato, alla presenza del sindaco Alemanno e della presidente della Regione Tesei. «Nella scuola materna sono ospitati 105 bambini e stare in classe senza riscaldamento non è il massimo visto che a Norcia, in questi giorni, le temperature esterne sono state molto basse». Annunciata la presentazione di una interrogazione consiliare per sollecitare una rapida soluzione.