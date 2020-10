Covid e scuole: anche a Terni è stillicidio di casi

Forse si fa prima a scrivere chi non è stato ancora interessato dall’applicazione delle procedure, vista la costanza con cui, quotidianamente – e come ciascun dirigente scolastico aveva previsto, ragionando con gli altri prima dell’inizio dell’anno 2020/2021 – si registrano casi di Covid-19 anche nelle scuole del territorio di Terni, con conseguenti isolamenti, tamponi, classi sanificate. E ovviamente lezioni sospese, in quel contesto da ‘stop and go’ che probabilmente caratterizzerà i percorsi formativi di ciascun istituto finché il problema coronavirus non si risolverà su scala planetaria.

QUI LE CLASSI UMBRE IN QUARANTENA ALLA DATA DEL 4 OTTOBRE

‘Battisti’ e primaria Cesi

Gli ultimi due casi di cui abbiamo appreso notizia sono relativi alla scuola elementare ‘Battisti’ di Terni (direzione didattica ‘Aldo Moro’) – dove la positività di una alunna, assente da giorni, ha portato all’applicazione dettagliata dei protocolli da parte di istituto e Usl, con isolamenti fiduciari, tamponi e sanificazione prevista per domenica 11 ottobre – e presso la scuola primaria di Cesi Stazione (direzione didattica ‘Felice Fatati’) dove una insegnante è risultata Covid+ e la relativa classe è stata posta in isolamento. Prassi ormai, si direbbe, anche se il timore è che tali situazioni continuino a crescere ulteriormente. In fondo – quanto sono lontani i ragionamenti su banchi, rotelle, plexiglass – se lo aspettavano tutti.