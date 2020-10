Covid scuola: le classi ‘isolate’ in Umbria

Trentatré classi attualmente in isolamento per un numero complessivo di ragazzi/e coinvolti pari a 848. Il dato lo ha fornito venerdì mattina la Regione Umbria nel corso della conferenza stampa per l’aggiornamento sulla situazione Covid-19: «La riapertura delle scuole – ha sottolineato in merito il commissario per l’emergenza epidemiologica Antonio Onnis – ha comportato uno sforzo grande delle istituzioni grazie anche a una forte collaborazione del personale scolastico, basti pensare al livello di adesione ai test volontari. Che non ha eguali credo in Italia».

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Chi ne è già uscito

C’è chi ha già concluso il periodo di quarantena. Si tratta di diciotto classi per un totale di 417 unità: «L’impatto dei contagi – ha specificato Onnis – sulle strutture scolastiche è stato meno rilevante di quanto potessimo temere considerando che sono rientrate in classe 140 mila persone e che queste persone si muovono utilizzando mezzi pubblici». Gli isolamenti – l’aggiornamento arriva al 4 ottobre, nel contempo ci sono troppi casi – hanno riguardato studenti di Magione, Panicale, Perugia, Terni, Assisi, Gualdo Cattaneo, Todi, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Bastia Umbra e Gubbio.

L’ANALISI DELLA SITUAZIONE UMBRA AL 9 OTTOBRE – SLIDE