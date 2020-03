Covid, gestione rifiuti da case pazienti positivi: la scelta

di S.F.

Conferimento diretto in discarica per la gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al covid-19 in isolamento o in quarantena obbligatoria. Questa la decisione della Regione Umbria dopo aver ricevuto i pareri delle Usl e di Arpa Umbria in merito ai tre scenari prospettati: Donatella Tesei firmerà ora una specifica ordinanza a conclusione dell’iter di valutazione.

QUALI ERANO I TRE SCENARI. STIMA DI 150 TONNELLATE MENSILI

La decisione

Le altre opzioni sul tavolo erano l’avvio ad incenerimento e il conferimento negli impianti di preselezione e trattamento meccanico biologico (Tmb). In entrambi i casi i tecnici della direzione ambientale avevano specificato che c’erano delle criticità. Più fattibile la terza soluzione, come evidenziato dagli enti chiamati ad esprimere un parere: «Il conferimento diretto in discarica – la nota dell’Arpa – è preferibile ambientalmente per la specifica esigenza attuale della Regione Umbria», mentre l’Usl 2 ha sottolineato che rappresenta «la modalità di smaltimento più praticabile, fermo restando la necessità di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nei confronti del rischio biologico». Medesimo discorso per l’Usl 1. In qualsiasi caso la gestione dei rifiuti prodotti dalle abitazioni dove non ci sono persone positive non viene modificata.