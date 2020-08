Covid, Terni: nuovo positivo è un 34enne contagiato sul lavoro

Il nuovo positivo al covid-19 accertato sabato a Terni dal servizio igiene e sanità pubblica della Usl Umbria 2 riguarda un 34enne di nazionalità nigeriana, residente in città: è risultato positivo in seguito al tampone rinofaringeo effettuato venerdì dai medici dell’Usca.

Il contagio in ambiente lavorativo

È stato individuato grazie all’indagine epidemiologica eseguita dallo staff diretto dalla dottoressa Luisa Valsenti: è collegato al ragazzo connazionale di Amelia ricoverato attualmente al ‘Santa Maria’ nel reparto di malattie infettive. Il contagio è avvenuto in ambiente di lavoro, in una ditta edile: il 34enne è asintomatico e si trova in isolamento domiciliare. Si tratta di uno dei dieci nuovi casi registrati in giornata sul territorio regionale.