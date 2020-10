Covid, in Umbria ci sono 72 nuovi casi

Settantadue nuovi casi di Covid-19 in Umbria nelle ultime 24 ore: l’aggiornamento è alle ore 10.38 di domenica 4 ottobre. Nello stesso arco temporale sono state registrate 10 guarigioni (totale 1.890). Salgono ad 86 i decessi con Covid in Umbria. In base a tali numeri, gli attuali positivi al virus salgono a 700 mentre dall’inizio dell’emergenza sono state registrate 2.676 positività, numero che comprende guarigioni e decessi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.139 tamponi, per un totale di 211.319 test.

I nuovi positivi e gli isolamenti

Le positività riscontrate nelle ultime 24 ore riguardano i territori comunali di Perugia (23), Corciano (9), Foligno, Magione (5), Assisi (4), Bastia Umbria, Fossato di Vico, Gualdo Cattaneo (3), Città di Castello, Terni, Orvieto, Passignano sul Trasimeno (2), Arrone, Bettona, Bevagna, Castiglione del Lago, Montefranco (torna covid+), Narni, Panicale e Piegaro (1). L’ultimo riguarda un fuori regione. Sono in isolamento 2.314 persone (-163), ne sono uscite in 45.410 (+376).

UNA NUOVA POSITIVITÀ AL COMUNE DI TERNI

Le guarigioni ed i ricoveri

Le dieci persone guarite coinvolgono i comuni di Acquasparta, Ferentillo (1 per entrambe, ora sono covid-free), Terni, Amelia (3), Bevagna e San Giustino (1). I soggetti ricoverati restano 46 (invariato): 22 all’ospedale di Perugia (+1, tre sempre in terapia intensiva), 19 a Terni (-1, scendono da due a uno i pazienti in rianimazione) e 5 a Città di Castello (invariato).

A TERNI È DECEDUTA UNA 77ENNE

I casi attuali

Secondo la dashboard regionale, alla mattinata di domenica i casi di Covid-19 sono così distribuiti sul territorio umbro: Perugia 213, Terni 106, fuori regione 57, Bastia Umbra 36, Foligno 33, Spoleto 27, Corciano 25, Assisi 20, Città di Castello 18, Panicale 15, Orvieto 10, Narni e Magione 9, Sellano 8, Fossato di Vico 8, Gualdo Tadino 8, Todi 6, Bettona 6, San Giustino, Norcia, Gubbio e Gualdo Cattaneo 5, Sigillo, Città della Pieve, Citerna, Bevagna e Passignano sul Trasimeno 4, Spello, Nocera Umbra, Massa Martana, Collazzone, Attigliano e Umbertide 3, Trevi, Stroncone, Sant’Anatolia di Narco, Polino, Piegaro, Marsciano, Arrone e Amelia 2, San Venanzo, San Gemini, Pietralunga, Montecchio, Montefranco, Montecastrilli, Guardea, Giano dell’Umbria, Castiglione del Lago, Castel Ritaldi, Cannara e Alviano 1.

Orvieto

Domenica il sindaco di Orvieto ha disposto, attraverso apposite ordinanze, due provvedimenti di isolamento contumaciale nei confronti di altrettanti residenti nel comune di Orvieto risultati positivi al Covid-19. I contagi sono riconducibili al caso segnalato sabato, in ambito familiare, e a quello che ha interessato nei giorni scorsi un istituto superiore della città. Entrambi i soggetti si trovano in isolamento presso la propria abitazione costantemente monitorati dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale e dell’Usca. L’indagine epidemiologica condotta dal Dipartimento di igiene e sanità pubblica dell’Usl Umbria 2 ha già consentito di ricostruire la mappa dei contatti che si trovano ora in isolamento fiduciario in attesa di tampone.