Covid, Ternana: «Non si può continuare»

Doppio filone per la Ternana – così come per le altre società professionistiche e non – nel pieno dell’emergenza sanitaria per il covid-19. Il primo è legato alle donazioni per aiutare coloro che sono impegnati nella battaglia per il contenimento della diffusione del nuovo coronavirus, dall’altro l’aspetto sportivo: discussioni sul possibile taglio degli stipendi con attivazione della ‘cassa’, tanti punti interrogativi sul prosieguo della stagione corrente e quella futura. Per Figc, Leghe e presidenti molta carne al fuoco: la società di via della Bardesca dal canto suo ha già esposto il suo pensiero in merito attraverso uno dei consueti video di Stefano Bandecchi. Per l’imprenditore livornese non c’è molto da studiare: il campionato è interrotto e la Reggina, per merito, deve salire in B.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

L’onestà sportiva

Inutile girarci troppo intorno. Vista la situazione odierna ad aprile è impossibile che si torni a giocare e per venerdì prossimo il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha convocato un’assemblea dei club in call conference per valutare il tutto: «Alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo abbiamo ritenuto necessario una riunione per confrontarsi. Tra i temi all’ordine del giorno ci saranno le considerazioni sullo stato dell’emergenza covid-19 sulla stagione in corso e le azioni da intraprendere, su cosa fare del campionato 2019-2020 e il problema dei sacrifici e quindi i contratti dei calciatori». Bandecchi ha già fatto sapere che per lui il tema è già inquadrato: «Cominciamo ad esserci situazioni particolari. Sabato mattina – ha puntualizzato – non ho firmato un documento perché non mi soddisfaceva, mancava l’onestà sportiva. Voglio che il campionato sia interrotto dove si è fermato, non sarà possibile continuare: è giusto che chi era davanti lo vinca. Perché dovremmo vergognarci a dire che, ad esempio, la Reggina è prima come le altre capoliste?». Poi per la questione playoff è un altro paio di maniche. Si vedrà.

TERNANA, CLUB E TIFOSI PER L’OSPEDALE: QUASI 100 MILA EURO

Le mascherine

Altro capitolo, le donazioni. La società ha già superato quota 90 mila euro – in favore del ‘Santa Maria’ – e ora procederà con una nuova consegna: «Il vicepresidente Paolo Tagliavento sta andando a casa di Stefano Ranucci perché quest’ultimo è riuscito a trovare 5 mila mascherine. Saranno distribuite in parti eque tra ospedale, Croce rossa, 118 e questura di Terni. Peccato, ne avevamo prese 15 mila ma c’è una guerra infernale, uno schifo. Confido che riusciremo ad averne altre la prossima settimana».