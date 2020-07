Covid, le terapie intensive raggiungono ‘quota zero’

Sei positivi in più in una settimana (il totale dall’inizio dell’emergenza è passato da 1.440 a 1.446, guarigioni e decessi compresi) ed un numero di casi attuali invariato (15). Questi i dati dell’emergenza Covid-19 in Umbria compresi fra il 26 giugno e le ore 8 di venerdì 3 luglio, diffusi dalla Regione Umbria. L’ultimo incremento di nuovi casi registrato giovedì – 3 unità – è relativo alla famiglia ternana la cui situazione è monitorata dalla Usl Umbria 2.

TERNI, COPPIA POSITIVA: ALTRI DUE CASI IN FAMIGLIA

Nessuna persona in rianimazione

I guariti sono cresciuti da 1.346 a 1.351 (+5), i clinicamente guariti restano invece 5. I ricoveri totali da 3 sono diventati 4 (+1): di questi, nessun paziente è in rianimazione.

PARRANO, TUTTI NEGATIVI I 44 TAMPONI EFFETTUATI A CANTONE

Decessi, isolamenti, tamponi

I decessi sono passati da 79 a 80 (+1). Le persone positive in isolamento contumaciale sono scese da 12 a 11 (-1). Alle ore 8 di venerdì 3 luglio il numero complessivo dei tamponi effettuati è di 98.488, rispetto ai 92.704 effettuati alla data del 26 giugno, con un aumento di 5.784 tamponi.

