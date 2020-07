Parrano, tutti negativi i 44 tamponi effettuati

Buone notizie per la comunità parranese ed in particolare per i residenti della frazione di Cantone. I 44 tamponi effettuati dopo il riscontro della positività di un anziano, poi ricoverato presso il reparto malattie infettive dell’azienda ospedaliera di Terni, hanno dato tutti esito negativo. Nel corso della giornata di giovedì ne verranno effettuati altri 4 relativi a persone che non erano state inserite nel primo elenco dello screening condotto dall’azienda sanitaria Usl Umbria 2. Altra nota positiva: il paziente di Parrano ricoverato a Terni, nel frattempo, si è negativizzato.

«Sospiro di sollievo». Negativo 2° test dell’anziano



Il sindaco Valentino Filippetti nel commentare l’esito dei tamponi parla di «un grosso sospiro di sollievo per tutta la comunità che nei mesi scorsi aveva partecipato attivamente alla salvaguardia della salute pubblica con comportamenti rigorosi e rispettosi delle regole emanate dai vari organismi. Un ringraziamento a nome di tutti i parranesi al personale dell’Usl, alla Protezione civile della funzione associata e dell’Anci, al Comune di Monteleone che ha messo immediatamente a disposizione le sue risorse e ai dipendenti del Comune che hanno ancora una volta dato la massima collaborazione senza badare a orari e carichi di lavoro». Il secondo test del positivo asintomatico – ricorda lo stesso Filippetti – era risultato negativo all’ospedale di Terni.