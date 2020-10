Covid, provincia Terni: Parrano resta l’unico a quota zero casi

Trentatré comuni in provincia di Terni. Tutti con almeno un caso – come certificano la dashboard regionale e i vari primi cittadini con le comunicazioni via social network, seppur in qualche circostanza si siano registrate discordanze – dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, con singola eccezione: è il territorio di Parrano (poco meno di 500 residenti al 31 dicembre 2019) l’unico ad essere rimasto ‘indenne’ dopo le recenti positività accertate a Polino, Otricoli, Montegabbione e Monteleone d’Orvieto (l’ufficialità è arrivata lunedì dall’amministrazione, nei dati della Regione non figura). A fine giugno in realtà era stata reso noto il caso di un anziano, poi rivelatosi – come confermano dal Comune nella giornata odierna – un cosiddetto ‘falso positivo’.

GIUGNO 2020, PARRANO: TAMPONI A TAPPETO A CANTONE

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON