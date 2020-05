Covid: nessun nuovo caso in Umbria nelle ultime 24 ore

L’Umbria prosegue sin qui senza ‘intoppi’ nel suo percorso attraverso la ‘fase due’ dell’emergenza Covid. Nelle ultime 24 ore – fra le ore 8 di giovedì 22 maggio e le ore 8 di venerdì 23 maggio – sul territorio regionale non sono stati registrati nuovi casi di coronavirus. Nelle 24 ore precedenti erano state invece 2 – entrambe a San Gemini e in contesti familiari – le nuove positività. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 1.225 per un totale di 61.679.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Calano ancora gli attuali positivi

Il totale dei positivi umbri dall’inizio dell’emergenza resta cosi di 1.429 persone. Gli attuali positivi scendono invece di altre 5 unità e diventano 71. Ciò in ragione di ulteriori 5 guarigioni ufficiali (totale 1.284) e – fortunatamente – nessun altro decesso (il dato è fermo a 74).

Ricoveri e isolamenti

Alle ore 8 di venerdì 22 maggio le persone positive ricoverate in Umbria sono 18, 1 in meno rispetto al giorno precedente. Di queste, 2 (dato invariato) sono ricoverate in terapia intensiva. Scedono di altre 10 unità le persone in isolamento domiciliare (489) e sono si qui 21.629 (+387) quelle uscite dalla ‘misura’.

CENTRI DIURNI AMELIA, LA ‘FASE DUE’ NON DECOLLA

Articolo in aggiornamento