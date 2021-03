Covid, ‘modulo Arcuri’ ospedale Terni: consegna chiavi

Termine lavori e consegna delle chiavi. Doppio passaggio previsto nella giornata di sabato per il ‘modulo Arcuri’ utile alla creazione di 12 posti letto di terapia intensiva al ‘Santa Maria’ di Terni: venerdì c’è stata una breve cerimonia per ringraziare e salutare operai e maestranze coinvolte nello sviluppo dell’opera da oltre 300 metri quadrati di superficie coperta. Per l’effettiva entrata in funzione – tra collaudi e apparecchiature – è altra storia.

IL ‘VERIFICATORE’ ESTERNO PER LA STRUTTURA

IL 24 DICEMBRE L’APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA INVITALIA

Ora i collaudi

L’azienda ospedaliera indica sabato come giorno buono per la consegna delle chiavi, «poi serviranno pochi altri giorni per permettere il collaudo della struttura». Per l’occasione erano presenti il direttore generale Pasquale Chiarelli, gli ingegneri Roberto Celin, Gianni Fabrizi e Gianluca Bandini, la geometra Mara Bartolini e il perito Gianluca Cittadini. Con loro inoltre gli ingegneri Fabrizo Granaroli (il ‘verificatore’ esterno) e Roberto Carlassara, coordinatore della società veneta Operamed. «I tempi di realizzazione – le parole di Chiarelli – sono stati rapidissimi, considerando che la struttura è stata montata in 29 giorni. Dal 25 gennaio al 12 febbraio è stato portato avanti l’intervento preparatorio della struttura, con l’inserimento della ‘soletta’ per accogliere il modulo, poi dal 12 febbraio al 13 marzo è stato completato il resto del progetto». Da ricordare che in origine la consegna era prevista entro il 25 febbraio, quindi la proroga.