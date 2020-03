Covid, per il Santa Maria è gara di generosità

Una gara di generosità e solidarietà per l’ospedale di Terni. È quella che – come per altre realtà in prima linea – è iniziata con l’aggravarsi dell’emergenza coronavirus. Alla data di giovedì 19 marzo, sono diversi i soggetti che hanno inteso contribuire con donazioni e acquisti in favore del ‘Santa Maria’.

Il milione della Fondazione

Fra gli enti, spicca la donazione della Fondazione Carit che attraverso il proprio cda, presieduto da Luigi Carlini, ha messo a disposizione un milione di euro, parte dei quali già utilizzati per acquistare beni e materiali di cui c’è bisogno.

Generosità

Forte anche l’impegno di privati cittadini, associazioni, società sportive ed imprese. Il presidente della Ternana Calcio, Stefano Bandecchi, ha donato 30 mila euro a titolo personale mentre la società ne ha messi a disposizione 6.500. Ci sono poi le donazioni di Ceplast (20 mila euro), Astolfi Spa (10 mila), Cosp Tecno Service (circa 30 mila per dotazioni informatiche – 40 personal computer – per tutte le nuove postazioni dell’area Covid-19), Pernazza Group (circa 10 mila euro), Ordine degli ingegneri di Terni (mille euro), Begliomini Autocarrozzeria (12 mila euro in acquisti che verranno poi donati), ditta Eatech (circa 9 mila euro in materiale informatico), Biscottificio Sant’Angelo (fra i 5 mila e i 10 mila euro in acquisti che verranno poi donati all’ospedale), associazione ‘Clown Vip’ (mille euro).

Raccolte a pieno ritmo

Le raccolte fondi continuano a far parlare di sé. Si va da quelle delle associazioni ‘I Pagliacci’ e ‘Interamna Nahars’ (3 mila euro la somma raccolta finora, per tute impermeabili per la terapia intensiva) a quelle delle ‘New Lady Spartanes’ (alla cui raccolta si aggiungono i mille euro donati dal gruppo di majorettes). Tramite la piattaforma GoFundMe, invece, stanno andando a pieno ritmo le raccolte della pagina Facebook ‘Average Ternano Guy’ (al 19 marzo è a quota 19.890 euro su un obiettivo di 25 mila) e dell’Oleificio Coppini (al 19 marzo ha raggiunto i 19.561 euro su un obiettivo di 50 mila. In precedenza, al raggiungimento di 12.300 euro, sono state già acquistate delle mascherine). Altre raccolte sono quelle attivate da Ceplast (al momento a 30.746 euro con 20 mila donati dall’azienda ed un obiettivo di 38 mila euro) e quella di un privato cittadino (50 euro su 10 mila di target).