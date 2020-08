Perugia, nidi infanzia e centri: ecco come si riparte

Un cosiddetto sistema ‘a bolle’ in cui ogni «gruppo di bambini è un micromondo che vive in una ‘bolla’, al fine di garantire la condizione di maggior salute». Riapriranno così a Perugia i nidi d’infanzia ed i centri a partire dal 7 settembre: i piccoli iscritti – tra vecchi e nuovi – sono in totale 542. Massima attenzione per il rispetto delle misure anti Covid.

SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA: RIPRESA IL 7 SETTEMBRE

La riapertura ed i trasferimenti

Via libera per le strutture comunali: «Le attività – viene specificato – del nido Filastrocca di Pian della Genna sono state trasferire a Case Bruciate, dal momento che i lavori di ristrutturazione sono ancora in corso e dureranno per tutto l’anno scolastico; il nido La Giostra di Ponte Felcino riapre comunque nella sede usuale, in attesa del trasferimento definitivo presso la nuova struttura di Villa Pitignano; infine, sono ancora in corso i lavori al nido Peter Pan, quindi i piccoli alunni della struttura saranno temporaneamente accolti al nido 5 Granelli di San Sisto come lo scorso anno».

Il rientro

Oltre al sistema ‘a bolle’, c’è anche il ripristino delle sezioni lattanti (3/12 mesi) e la suddivisione dei bambini (12-36 mesi) in fasce di frequenza, mattina e pomeriggio. «Ogni sezione avrà un orario d’ingresso e di uscita, in base ai quali la retta di frequenza sarà naturalmente riparametrata, anche se, nella loro globalità, i servizi mantengono il loro intero orario di funzionamento. Questa strutturazione consente una migliore articolazione delle entrate e delle uscite al fine di evitare assembramenti e ridurre il rischio di contagio tra diverse ‘bolle’. Inoltre, ogni gruppo ha i propri educatori di riferimento che seguono lo stesso orario della sezione».

Il confronto con i genitori

Dal 3 settembre coordinatori pedagogici ed educatrici incontreranno i genitori dei bambini di vecchia iscrizione per dare delucidazioni sulle nuove modalità di fruizione del servizio. Discorso diverso per gli altri: «Le famiglie dei bambini nuovi iscritti, che faranno il loro ingresso al nido in modo scaglionato entro la prima metà di ottobre, saranno informate mano a mano che si procederà alle ammissioni dei piccoli stessi alle strutture». Già pubblicate sul sito del Comune le graduatorie per la prima assegnazione (2020-2021). Coloro che non sono più interessati al posto assegnato devono comunicare la rinuncia scritta e non oltre il 6 settembre all’ufficio iscrizioni del Comune di Perugia con una delle seguenti modalità: consegna a mano, fax n. 075 5773281 o email all’indirizzo s.mincioni@comune.perugia.it.