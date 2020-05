Covid a Porano: suore guarite

Un venerdì che inizia con un’ottima notizia per Porano. A comunicarla è la Usl Umbria 2: l’attività di screening del distretto di Orvieto e del diparimento di prevenzione-servizio di igiene e sanità pubblica ha sancito la piena guarigione delle suore ospitate nella residenza ‘San Bernardino’.

TRE LE SUORE DECEDUTE A PORANO

La sorveglianza sanitaria e il felice epilogo



«Anche il secondo tampone orofaringeo – comunica l’azienda sanitaria locale – effettuato su tutte le suore che risiedono nella struttura e su tutto personale dipendente ha fornito esito negativo, confermando sia la piena guarigione dei soggetti positivi al covid-19 che la negatività per quanti non sono mai venuti a contatto con il virus. Tale attività di sorveglianza sanitaria ha riguardato complessivamente 17 dipendenti della struttura, 16 suore risultate nelle scorse settimane positive al Coronavirus e altre 16 suore già negative ai test. Il commissario straordinario Massimo De Fino sottolinea che «il risultato per tutti negativo del secondo test è la conferma dell’efficacia e della tempestività delle azioni messe in campo dall’azienda Usl Umbria 2 per contenere la diffusione del virus in una struttura ‘a rischio’ come quella di Porano e dell’opera costante di monitoraggio garantita in queste settimane dal personale sanitario del distretto di Orvieto e dal servizio di Igiene e Sanità Pubblica che ringrazio per lo sforzo straordinario profuso».